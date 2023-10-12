Восстановление гражданских объектов. Агентство восстановления упростило условия тендеров для строительных компаний — Finance.ua

Восстановление гражданских объектов. Агентство восстановления упростило условия тендеров для строительных компаний Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Восстановление гражданских объектов. Агентство восстановления упростило условия тендеров для строительных компаний

Агентство восстановления и развития инфраструктуры ввело новые стандарты проведения тендеров на восстановление гражданских объектов для региональных Служб восстановления. Ведомство пытается привлечь больше компаний к восстановлению.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мининфраструктуры.

Новые стандарты значительно упрощают участие компаний в закупках и сокращают количество требований к участникам, отмечается в сообщении.

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Цель новых стандартов — привлечение большего количества компаний к восстановлению и участию в государственных закупках. В настоящее время не более трети украинских строительных компаний работают с государственными средствами, отметили в Мининфраструктуры.

Основные изменения

Техника: только основные позиции техники; отсутствие чрезмерных документов для подтверждения.

Квалификация работников: ключевые должности инженерных работников; детализация профессий не требуется; трудоустройство (штат, договор, совместительство).

Опыт выполнения аналогичного договора: подтверждение работы по аналогичному договору с объектами такого же класса (в течение пяти лет); объем выполнения аналогичных договоров (процент от стоимости — от 80 до 40% от суммы тендера).

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Финансовая состоятельность: критерии финансовой состоятельности зависят от ожидаемой стоимости тендера.

Агентство отменило требования, которые могут служить основанием для манипуляций — подтверждение наличия техники конкретных брендов, подтверждение квалификации всех сотрудников, излишние требования к оформлению документов, требования по предоставлению документов в бумажном виде и другие.

Новые стандарты внедрены после консультаций с рынком, на основании практик Антимонопольного комитета и анализа основных жалоб генподрядчиков, говорится в сообщении.

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