Цены на первичном рынке жилья выросли: как на них повлияет гибкий курс валют — Finance.ua
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Цены на первичном рынке жилья выросли: как на них повлияет гибкий курс валют

Недвижимость
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Цены на первичном рынке жилья выросли: как на них повлияет гибкий курс валют
Цены на первичном рынке жилья выросли: как на них повлияет гибкий курс валют
Самые высокие цены на новостройки в октябре 2023 года предлагают во Львове. С сентября средняя цена на новые квартиры выросла на 1 тыс. грн за квадрат. Приблизительно так же подорожало жилье на первичном рынке в Киеве.
Об этом пишет The Page.
В течение лета 2023 года средние цены на квартиры во Львове выросли и обогнали киевские. Самые дорогие новостройки во Львове — в Галицком и Сыховском районах. По данным ЛУН, в продаже в городе 195 очередей жилых комплексов, в строительстве — 104.

Топ-10 городов с самыми дорогими новостройками в Украине в октябре 2023-го:

  • Львов — 48,4 тыс. грн за 1 кв. м;
  • Киев — 47,9 тыс. грн за 1 кв. м;
  • Ужгород — 42 тыс. грн за 1 кв. м;
  • Днепр — 41,9 тыс. грн за 1 кв. м;
  • Закарпатская область — 40,2 тыс. грн за 1 кв. м;
  • Днепропетровская область — 40 тыс. грн за 1 кв. м;
  • Одесса — 36,6 тыс. грн за 1 кв. м;
  • Львовская область — 36,1 тыс. грн за 1 кв. м
  • Черновцы — 35,3 тыс. грн за 1 кв. м;
  • Винница — 34,6 тыс. грн за 1 кв. м.
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Эксперты не ожидают существенных изменений в стоимости жилья на первичном рынке после отмены фиксированного курса валют.
«Ожидается, что в ближайший месяц допустимый разрыв межбанковского и наличного курсов вряд ли будет больше 1%, а ожидаемый валютный „коридор“ сохранится в пределах 38−39,5 грн/$», — прогнозирует Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Разработка.

Справка Finance.ua:

  • По данным Dim. Ria, в начале осени 2023 года в Украине работают 75% отделов продаж новостроек. Самый высокий показатель количества активных отделов продаж зафиксирован в Тернопольской области — 97%. Самая высокая стоимость 1 м² наблюдается в Киеве — 58 019 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Если сравнивать среднюю цену за м² в сентябре к августу, она выросла на 2%.
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По материалам:
The page
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