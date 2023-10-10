В Украине обновили Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине обновили Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество

Недвижимость
34
В Украине обновили Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество
В Украине обновили Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество
ГП «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП). Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Что изменилось? По результатам обновления были сняты ограничения в части зависимости от местонахождения объекта прав при проведении регистрационных действий на основании судебных решений (определений, решений, постановлений, приговоров).
Читайте также
Отныне регистрационные действия, проводимые на основании указанных документов относительно недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, будущих объектов недвижимости, могут производиться любым государственным регистратором, независимо от местонахождения такого имущества.
Кроме того, были реализованы следующие изменения:
  • в «Решение о приостановлении рассмотрения заявления» было добавлено новое основание: направление запроса в суд о получении копии судебного решения;
  • в записях о вещных правах и обременениях раздела, спецраздела, операциях и печатных формах документов, сформированных средствами ГРВП, название регистрационного действия «Отмена» переименовано в «Отмена/аннулирование».

Справка Finance.ua:

  • справка из Государственного реестра вещных прав подтверждает, что вы являетесь владельцем квартиры, дома или земельного участка;
  • заказать такую ​​справку можно прямо в Дії, заполнив онлайн-форму на получение услуги. Для этого понадобятся сведения о личности или объекте недвижимого имущества, о котором требуется информация.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.