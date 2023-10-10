В Украине обновили Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество — Finance.ua

В Украине обновили Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество Сегодня 19:48 — Недвижимость

В Украине обновили Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество

ГП «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП). Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Что изменилось? По результатам обновления были сняты ограничения в части зависимости от местонахождения объекта прав при проведении регистрационных действий на основании судебных решений (определений, решений, постановлений, приговоров).

Отныне регистрационные действия, проводимые на основании указанных документов относительно недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, будущих объектов недвижимости, могут производиться любым государственным регистратором, независимо от местонахождения такого имущества.

Кроме того, были реализованы следующие изменения:

в «Решение о приостановлении рассмотрения заявления» было добавлено новое основание: направление запроса в суд о получении копии судебного решения;

в записях о вещных правах и обременениях раздела, спецраздела, операциях и печатных формах документов, сформированных средствами ГРВП, название регистрационного действия «Отмена» переименовано в «Отмена/аннулирование».

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