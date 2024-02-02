Для восстановления Украины будут использовать строительные отходы от разрушений — Finance.ua

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Для восстановления Украины будут использовать строительные отходы от разрушений

Недвижимость
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Для восстановления Украины будут использовать строительные отходы от разрушений
Для восстановления Украины будут использовать строительные отходы от разрушений
Украина планирует использовать для восстановления отходы от разрушений, что является одним из принципов внедрения циркулярной экономики.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Отмечается, что, по данным органов местного самоуправления, по состоянию на конец 2023 года по всей стране образовалось более 450 тысяч тонн строительных отходов от разрушений.
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«Мы четко понимаем, что управление и переработка таких огромных масштабов потребует значительных финансовых, человеческих и технологических ресурсов. Пока в Украине нет традиции глубокой переработки строительных отходов, показатель ресайклинга составляет 6% от общего количества. Но в видении большого восстановления страны эти отходы мы рассматриваем как возможный будущий ресурс для строительной отрасли», — отметила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Наталия Козловская.
По ее словам, решение этой проблемы должно происходить комплексно по следующим основным направлениям:
  • создание необходимой нормативной базы относительно технологии сортировки и переработки отходов и отладки соответствующих технологических процессов;
  • разработка каталога строительной продукции, изготовленной с применением сырья на основе переработанных отходов;
  • дальнейшая разработка стандартов изготовления такой строительной продукции.
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Переработка отходов от разрушений включает сортировку, обработку, производство и транспортировку. Все это требует больших финансовых вложений. Поэтому со стороны государства должны быть разработаны соответствующие экономические модели, а также установлены целевые показатели переработки отходов от разрушений и нормы по обязательному использованию определенного процента вторсырья в проектах восстановления.
Как отмечают в Мининфраструктуре, в перспективе такие целевые показатели должны быть отражены и в стратегиях регионального развития общин.
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В настоящее время ведомство при поддержке правительства Японии и Японского агентства по международному сотрудничеству JICA Ukraine Office уже реализует пилотный проект по организации места временного хранения и линии переработки отходов от разрушений в Киевской области.
«В рамках этого проекта в дальнейшем будет разработан план по обращению с отходами от разрушений, в котором будут также учитываться и аспекты изготовления продукции из переработанного ресурса», — подчеркивают в Мининфраструктуре.
В настоящее время ведомство изучает существующий международный опыт и результаты проведенных научных исследований, к этому процессу привлечены профильные технические комитеты стандартизации.
По материалам:
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