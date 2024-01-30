Эксперты рассказали об этапах восстановления Украины после войны: сколько денег на это уйдет — Finance.ua

Эксперты рассказали об этапах восстановления Украины после войны: сколько денег на это уйдет Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Эксперты рассказали об этапах восстановления Украины после войны: сколько денег на это уйдет

Война с россией уже дорого стоила Украине. Последствиями противостояния стало повсеместное разрушение преуспевающих общин и значительное повреждение критически важной инфраструктуры по всей Украине.

Как пишет The Hill , хотя точной информации о военных и гражданских потерях нет, достоверные сообщения указывают на то, что с момента вторжения украинские военные потеряли около 200 000 человек, а по меньшей мере 12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

В то же время, пишет издание, пора подумать, как Украина и ее союзники планируют послевоенное восстановление.

Прежде всего, как отмечают аналитики, огромные регионы разрушенных войной и оккупированных территорий потребуют значительного разминирования, включающего очистку сельскохозяйственных угодий, полей и окрестностей от смертоносных бомб, растяжек и мин-ловушек.

«Независимо от того, когда боевики и орудия войны исчезнут, тысячи и тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов будут тормозить усилия по восстановлению регионов, которые были оккупированы армиями россии и Украины», — говорится в статье.

В то же время, пишут эксперты, при определении параметров восстановления Украины следует учитывать еще и социальный фактор, ведь кроме физических разрушений и прямых жертв войны жизнь многих семей стала нестабильной из-за российских атак, финансовых проблем и горя от потери близких.

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Также важной проблемой является влияние войны на детей.

«Пять миллионов детей прервали обучение в первый год войны, а 72% украинских родителей заявили, что их дети нуждаются в дополнительных усилиях, чтобы компенсировать пробелы в образовании… Психологические травмы среди детей, подвергшихся разрушительным последствиям войны, широко распространены» , — пишут аналитики.

Таким образом, отмечают эксперты, для полноценного восстановления Украины необходимо будет решить проблемы, связанные с масштабным разрушением общественных и гражданских институтов, вызванным войной, включая возрождение яркой культуры, художественной сцены, научно-технического потенциала мирового класса и экономики Украины, в частности, сельскохозяйственной производительности.

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В то же время в статье указывается еще один важный нюанс.

«Если дети в общине, пострадавшей от стихийного бедствия, наконец-то живут в постоянных, безопасных домах, регулярно посещают школу, имеют доступ к необходимым медицинским услугам и возможность участвовать в соответствующих их возрастам играм и социальным мероприятиям, мы можем быть относительно уверенными, что община в целом приходит в себя от травмы, которую она пережила», — говорится в статье.

Что касается стоимости восстановления, то, как отмечает The Hill, по оценкам Всемирного банка, только физическое восстановление промышленности, инфраструктуры, школ и жилых кварталов может достигнуть почти 500 миллиардов долларов США. Аналогичные оценки дают Европейский Союз и Организация Объединенных Наций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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