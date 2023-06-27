Восстановление Украины: в Минфине назвали приоритетные сферы для финансирования — Finance.ua

Восстановление Украины: в Минфине назвали приоритетные сферы для финансирования Сегодня 11:13 — Казна и Политика

Восстановление Украины: в Минфине назвали приоритетные сферы для финансирования

Одним из приоритетов государства является восстановление энергетической инфраструктуры и восстановление жилья.

Об этом в интервью для французского медиа LesEchos рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

«Одним из наших приоритетов является восстановление энергетической инфраструктуры, ставшей мишенью российских атак, особенно в начале отопительного сезона прошлого года. По нашим оценкам, для защиты энергетических объектов от ракетных атак и беспилотников понадобится 3,3 млрд долларов США. Эта потребность безотлагательная, поскольку энергетика может снова стать мишенью рф, как только наступит зима», — сказал Марченко.

Вторым приоритетом государства, по его словам, является жилье.

Читайте также В Украине объявили первые тендеры для восстановления объектов в Киевской области

«Более 100 000 жилых домов были разрушены и нуждаются в восстановлении или реставрации стоимостью 1,9 млрд долларов США. Это важно, в частности, для того чтобы украинские беженцы смогли как можно скорее вернуться домой», — отметил министр.

Ремонт больниц, школ и других образовательных учреждений оценивается в 2,3 млрд дол. Около 3,5 млрд дол. нужно на транспорт и логистику.

«Важно уже сейчас ремонтировать дороги и мосты, развивать коммуникации с Европейским Союзом, ведь это единственная граница, которая у нас осталась», — отметил Марченко.

Он напомнил, что на прошлой неделе на Лондонской конференции страны-доноры пообещали выделить 60 млрд евро на восстановление Украины, однако здесь следует учитывать, что на данном этапе это лишь обязательство.

«Реальная работа по привлечению обещанных средств впереди. Это может занять определенное время, а в некоторых случаях даже несколько лет. Проблема в том, что наши неотложные потребности огромны, по оценкам Всемирного банка, они составляют более 14 млрд долларов США», — подчеркнул Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.