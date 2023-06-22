Представлена ​​стратегия социального восстановления страны: ключевые векторы — Finance.ua

Представлена ​​стратегия социального восстановления страны: ключевые векторы Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович представила стратегию социального развития на Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023), которая началась 21 июня в Лондоне.

Оксана Жолнович рассказала о конкретных шагах правительства Украины в направлении построения новой целостной устойчивой социальной системы.

«Восстановление Украины невозможно без людей. К сожалению, каждый день украинцы сталкиваются с вызовами, которые несут для них физические, ментальные, экономические и социальные потери. Миллионы наших граждан уже сегодня нуждаются в поддержке и восстановлении. Поэтому мы неустанно работаем над тем, чтобы украинцы хотели возвращаться в Украину», — отметила Оксана Жолнович.

Социальная политика Украины призвана формировать состоятельность людей, а не их зависимость от государства. Она добавила, что Украина станет государством лучших цифровых социальных решений, где практически все сервисы будут иметь онлайн поддержку, а социальные услуги будут качественными и доступными.

Ключевые векторы и приоритетные проекты в работе Минсоцполитики:

цифровизация всех социальных решений,

построение новой системы социального сопровождения,

развитие семейных форм воспитания,

создание в Украине хаба по протезированию,

поддержка жизнестойкости украинских семей и пожилых людей.

«Сегодняшняя демографическая ситуация требует от правительства активных действий, в том числе и для роста уровня рождаемости. Государство будет обеспечивать поддержку планирования отцовства, чтобы будущие родители имели необходимый доступ ко всем медицинским и социальным услугам в этом плане», — добавила Оксана Жолнович.

Также в особом фокусе внимания Минсоцполитики поддержка семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Для системной поддержки семей государство упрощает выплаты через создание универсальной помощи. Министр также акцентировала внимание на том, что сейчас внимание правительства направлено на создание условий, в которых каждый ребенок будет воспитываться в семье — самой лучшей среде для роста.

Отдельно она отметила, что по данным ВОЗ почти 15 млн украинцев могут иметь проблемы с ментальным здоровьем и нуждаются в поддержке. В этом контексте упор социальных программ направлен на утверждение жизнестойкости и развития человека.

«Для того чтобы предотвращать обострение проблем с ментальным здоровьем, мы планируем создать в каждой громаде центры жизнестойкости, где каждый сможет получить психосоциальную поддержку. Это будут пространства развития громад и ячейки для формирования нашего уникального волонтерского движения, которое будет способно реагировать на любые вызовы и удовлетворять любые потребности», — отметила министр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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