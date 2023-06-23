В Украине объявили первые тендеры для восстановления объектов в Киевской области — Finance.ua

В Украине объявили первые тендеры для восстановления объектов в Киевской области
Служба восстановления в Киевской области объявила первые тендеры в системе Prozorro на закупку услуг по восстановлению жилых домов в Буче, Макарове, Вышгороде и админздания в Бородянке. Строительные компании могут подать заявки до 5 июля.
Об этом сообщает агентство восстановления.
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Отмечается, что многоквартирные дома в области были повреждены в результате обстрелов, поэтому и здания, и сети водоснабжения, электроснабжения и отопления частично разрушены и нуждаются в капитальном восстановлении.
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«Чтобы дать возможность людям вернуться в собственные дома, мы должны восстановить инфраструктуру быстро и качественно, поэтому приглашаем строительные компании, имеющие опыт реализации проектов в гражданском строительстве, на конкурсной основе принять участие в объявленных закупках», — говорится в сообщении агентства.
Ожидаемая стоимость работ по каждому объекту разная — от 27,8 млн грн за ремонт в Бородянке до 96 млн грн за дом в Буче.
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В тендерах могут участвовать все строительные компании с достаточным опытом реализации подобных проектов, оборудованием и финансовой способностью. После определения победителей тендеров будут заключены договоры и начнутся строительные работы.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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