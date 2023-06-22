єВідновлення: украинцам выплатят еще 6,3 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

єВідновлення: украинцам выплатят еще 6,3 млн грн

Личные финансы
35
єВідновлення: украинцам выплатят еще 6,3 млн грн
єВідновлення: украинцам выплатят еще 6,3 млн грн
По программе єВідновлення 78 заявителям, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии рф, выплатят более 6,3 млн грн. Средства предназначены для мелкого ремонта собственного дома.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.
Ранее помощь уже получили 8 заявителей на сумму более 847 тысяч гривен.
Инфографика: Минрегион
Инфографика: Минрегион
«С 10 мая, с момента запуска программы єВідновлення, подано 20 308 заявлений», — говорится в сообщении.
Больше всего поступило из:
  • Харьковской области (7238);
  • Киевской (4924);
  • Николаевской (1555);
  • Херсонской (1477);
  • Донецкой (1275).
Больше всего заявлений граждане подали на помощь в восстановлении квартиры (53,6%) и частного дома (45,9%).
«Старт выплат возможен только после создания комиссий в громадах и оперативного рассмотрения заявлений», — подчеркнули в Минрегионе.
Итого по состоянию на 16 июня в Украине уже работают 482 комиссии.
«Призываем органы местного самоуправления, в частности Харьковской, Ирпенской, Николаевской, и Черниговской громад, в которых темпы рассмотрения заявлений на получение пособия для восстановления жилья — самые низкие, ускорить их проработку. От этого зависит возможность владельцев в кратчайшие сроки получить помощь для восстановления жилья в осенне-зимних холодов», — добавили в министерстве.

єВідновлення: как получить пособие на восстановление поврежденного россией имущества 🧐

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.