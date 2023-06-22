єВідновлення: украинцам выплатят еще 6,3 млн грн — Finance.ua

єВідновлення: украинцам выплатят еще 6,3 млн грн
По программе єВідновлення 78 заявителям, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии рф, выплатят более 6,3 млн грн. Средства предназначены для мелкого ремонта собственного дома.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.
Ранее помощь уже получили 8 заявителей на сумму более 847 тысяч гривен.
«С 10 мая, с момента запуска программы єВідновлення, подано 20 308 заявлений», — говорится в сообщении.
Больше всего поступило из:
- Харьковской области (7238);
- Киевской (4924);
- Николаевской (1555);
- Херсонской (1477);
- Донецкой (1275).
Больше всего заявлений граждане подали на помощь в восстановлении квартиры (53,6%) и частного дома (45,9%).
«Старт выплат возможен только после создания комиссий в громадах и оперативного рассмотрения заявлений», — подчеркнули в Минрегионе.
Итого по состоянию на 16 июня в Украине уже работают 482 комиссии.
«Призываем органы местного самоуправления, в частности Харьковской, Ирпенской, Николаевской, и Черниговской громад, в которых темпы рассмотрения заявлений на получение пособия для восстановления жилья — самые низкие, ускорить их проработку. От этого зависит возможность владельцев в кратчайшие сроки получить помощь для восстановления жилья в осенне-зимних холодов», — добавили в министерстве.
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