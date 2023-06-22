ЕИБ выделит €840 миллионов на восстановление Украины — Finance.ua
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ЕИБ выделит €840 миллионов на восстановление Украины

Казна и Политика
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ЕИБ выделит €840 миллионов на восстановление Украины
ЕИБ выделит €840 миллионов на восстановление Украины
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о выделении 840 млн евро на реализацию в 2023 году приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, передает пресс-служба министерства в Фейсбуке.
«С начала полномасштабного вторжения рф Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1,7 миллиарда евро экстренной помощи. Эти деньги были направлены на нужды государственного бюджета и поддержали экономику Украины. Сегодня мы расширяем наше сотрудничество по восстановлению Украины. Мы будем совместно работать над рядом проектов, направленных на восстановление муниципальной и транспортной инфраструктуры, улучшение энергоэффективности», — отметил Кубраков.
Он подчеркнул, что предусмотренные документом 840 млн евро будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления. Проекты касаются: городской инфраструктуры; общественных зданий с учетом энергоэффективности; инфраструктуры водоснабжения и водоотвода; транспортных сетей и общественного транспорта.
Кроме этого, меморандум предусматривает:
  • сотрудничество Украины и ЕИБ по использованию специального трастового фонда от ЕИБ «EU for Ukraine Fund»;
  • кредитование проектов в Украине при поддержке гарантий Европейского фонда устойчивого развития плюс (EFSD+);
  • внедрение и применение пакета технической и консультационной помощи на сумму около 100 млн евро.
Также ЕИБ профинансирует развитие цифровой трансформации и усиление кибербезопасности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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