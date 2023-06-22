ЕИБ выделит €840 миллионов на восстановление Украины — Finance.ua

ЕИБ выделит €840 миллионов на восстановление Украины Сегодня 09:28 — Казна и Политика

ЕИБ выделит €840 миллионов на восстановление Украины

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о выделении 840 млн евро на реализацию в 2023 году приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, передает пресс-служба министерства в Фейсбуке

«С начала полномасштабного вторжения рф Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1,7 миллиарда евро экстренной помощи. Эти деньги были направлены на нужды государственного бюджета и поддержали экономику Украины. Сегодня мы расширяем наше сотрудничество по восстановлению Украины. Мы будем совместно работать над рядом проектов, направленных на восстановление муниципальной и транспортной инфраструктуры, улучшение энергоэффективности», — отметил Кубраков.

Он подчеркнул, что предусмотренные документом 840 млн евро будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления. Проекты касаются: городской инфраструктуры; общественных зданий с учетом энергоэффективности; инфраструктуры водоснабжения и водоотвода; транспортных сетей и общественного транспорта.

Кроме этого, меморандум предусматривает:

сотрудничество Украины и ЕИБ по использованию специального трастового фонда от ЕИБ «EU for Ukraine Fund»;

кредитование проектов в Украине при поддержке гарантий Европейского фонда устойчивого развития плюс (EFSD+);

внедрение и применение пакета технической и консультационной помощи на сумму около 100 млн евро.

Также ЕИБ профинансирует развитие цифровой трансформации и усиление кибербезопасности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.