Как украинцы оценивают процессы восстановления Украины (исследование) — Finance.ua

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Как украинцы оценивают процессы восстановления Украины (исследование)

Личные финансы
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Как украинцы оценивают процессы восстановления Украины (исследование)
Как украинцы оценивают процессы восстановления Украины (исследование)
В целом, текущие процессы восстановления соответствуют или превышают ожидания 46% украинцев.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, представленного Transparency International Ukraine.
Наиболее положительно они воспринимаются в Восточном (52%) и Северном (50%) регионах Украины. При этом киевляне более критичны в своей оценке, их ожидания чаще не оправданы — так считают 51% жителей столицы. Для 39% киевлян восстановление вполне оправдывает ожидания.
Каждый третий взрослый украинец (31%) знает или видел примеры того, что уже было восстановлено. Подавляющее большинство среди них (74%) удовлетворены результатом.
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Больше всего отмечают восстановление в столице (59%), в Северном (42%) и Восточном регионах (41%). В то же время менее осведомлены о продолжающихся сейчас процессах восстановления жители Юга (33%) и Центра (22%), и меньше всего — жители Запада (19%).
Среди опрошенных 17% получили повреждение имущества — преимущественно недвижимости. Больше всего пострадавших на Востоке Украины — ущерб понес каждый второй. На втором месте — Юг (32%).
Общую сумму ущерба пострадавшие в основном оценивают следующим образом:
  1. в диапазоне от 0 — 100 тыс. грн — 41%;
  2. в диапазоне от 101 тыс. грн — 1 млн грн — 20%;
  3. более 1 млн грн — 13%.
  4. трудно сказать — 27%
Большинство (65%) тех, кому был причинен ущерб и разрушения, не подавало заявку на компенсацию. Из них значительная часть (37%) считает, что у государства есть более неотложные потребности, 12% считают, что есть люди, которые пострадали больше, поэтому пусть государство помогает именно им. При этом 26% не подавались на помощь, потому что не верят, что ее получат.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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