Как украинцы оценивают процессы восстановления Украины (исследование) — Finance.ua

Как украинцы оценивают процессы восстановления Украины (исследование) Сегодня 14:00 — Личные финансы

Как украинцы оценивают процессы восстановления Украины (исследование)

В целом, текущие процессы восстановления соответствуют или превышают ожидания 46% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, представленного Transparency International Ukraine.

Наиболее положительно они воспринимаются в Восточном (52%) и Северном (50%) регионах Украины. При этом киевляне более критичны в своей оценке, их ожидания чаще не оправданы — так считают 51% жителей столицы. Для 39% киевлян восстановление вполне оправдывает ожидания.

Каждый третий взрослый украинец (31%) знает или видел примеры того, что уже было восстановлено. Подавляющее большинство среди них (74%) удовлетворены результатом.

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Больше всего отмечают восстановление в столице (59%), в Северном (42%) и Восточном регионах (41%). В то же время менее осведомлены о продолжающихся сейчас процессах восстановления жители Юга (33%) и Центра (22%), и меньше всего — жители Запада (19%).

Среди опрошенных 17% получили повреждение имущества — преимущественно недвижимости. Больше всего пострадавших на Востоке Украины — ущерб понес каждый второй. На втором месте — Юг (32%).

Общую сумму ущерба пострадавшие в основном оценивают следующим образом:

в диапазоне от 0 — 100 тыс. грн — 41%; в диапазоне от 101 тыс. грн — 1 млн грн — 20%; более 1 млн грн — 13%. трудно сказать — 27%

Большинство (65%) тех, кому был причинен ущерб и разрушения, не подавало заявку на компенсацию. Из них значительная часть (37%) считает, что у государства есть более неотложные потребности, 12% считают, что есть люди, которые пострадали больше, поэтому пусть государство помогает именно им. При этом 26% не подавались на помощь, потому что не верят, что ее получат.

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