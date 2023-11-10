Шмыгаль назвал пять компонентов успешного восстановления Украины — Finance.ua

Шмыгаль назвал пять компонентов успешного восстановления Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что особым приоритетом в восстановлении Украины должно стать создание мощных проектных команд в регионах и общинах.
Об этом глава правительства написал в Телеграме.
Особым приоритетом в восстановлении должно стать создание сильных проектных команд в регионах и общинах. Это подчеркнул во время онлайн-выступления на торжественном открытии Центра усиления способностей по восстановлению и модернизации Украины", — отметил Шмыгаль.
По его словам, центр, который будет привлечен к усилению команд восстановления, открыт при поддержке правительства Украины, Группы Всемирного банка и соорганизации Киевской школы экономики.
«Восстановление — это одна из наших главных задач и приоритетов. Успешное восстановление имеет пять компонентов: стратегия, ресурсы, инфраструктура реализации, сильные проектные команды исполнителей, формирование коалиции восстановления из международных партнеров, бизнеса, гражданского общества», — добавил премьер-министр.
Он выразил благодарность всем партнерам, в частности Всемирному банку, которые помогают Украине на этом пути, а также Киевской школе экономики за помощь в организации этой важной инициативы.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью