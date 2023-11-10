Шмыгаль назвал пять компонентов успешного восстановления Украины — Finance.ua

Шмыгаль назвал пять компонентов успешного восстановления Украины Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Шмыгаль назвал пять компонентов успешного восстановления Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что особым приоритетом в восстановлении Украины должно стать создание мощных проектных команд в регионах и общинах.

Об этом глава правительства написал в Телеграме

Особым приоритетом в восстановлении должно стать создание сильных проектных команд в регионах и общинах. Это подчеркнул во время онлайн-выступления на торжественном открытии Центра усиления способностей по восстановлению и модернизации Украины", — отметил Шмыгаль.

По его словам, центр, который будет привлечен к усилению команд восстановления, открыт при поддержке правительства Украины, Группы Всемирного банка и соорганизации Киевской школы экономики.

«Восстановление — это одна из наших главных задач и приоритетов. Успешное восстановление имеет пять компонентов: стратегия, ресурсы, инфраструктура реализации, сильные проектные команды исполнителей, формирование коалиции восстановления из международных партнеров, бизнеса, гражданского общества», — добавил премьер-министр.

Читайте также Молодежь не хочет покидать Украину и готова участвовать в восстановлении — опрос

Он выразил благодарность всем партнерам, в частности Всемирному банку, которые помогают Украине на этом пути, а также Киевской школе экономики за помощь в организации этой важной инициативы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.