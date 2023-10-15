Молодежь не хочет покидать Украину и готова участвовать в восстановлении — опрос Сегодня 10:50 — Личные финансы

Молодежь не хочет покидать Украину и готова участвовать в восстановлении — опрос

Результаты национального опроса молодежи, проведенного от имени Международного республиканского института (IRI), свидетельствуют о том, что 89% молодежи, проживающей в Украине, видит будущее Родины светлым.

Значительная часть молодежи в Украине изъявила желание остаться в своем месте проживания и активно участвовать в процессах восстановления страны.

Об этом свидетельствуют результаты национального опроса молодежи, проведенного от имени Международного республиканского института в рамках программы USAID «Мечтаем и действуем».

Исследование было проведено социологической группой «Рейтинг» в Польше и компанией Info Sapiens в Украине по заказу Международного республиканского института (IRI) и Совета международных научных исследований и обменов (IREX). Данные опросов проанализированы Центром анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института.

Отмечается, что опрос охватил молодое население в возрасте от 10 до 35 лет, проживающее в Украине, а также лица, переехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года.

По результатам, 89% молодежи 16−35 лет, проживающей в Украине, верят в светлое будущее Украины, по сравнению с 81% среди молодежи, переехавшей в Польшу.

Исследование показало, что молодежь, живущая как в Украине, так и в Польше, почти одинаково верит в победу Украины в войне — соответственно 98% и 97% и также выразили желание активно участвовать в процессах восстановления.

В частности, длительная миграция не интересует 65% молодежи в возрасте 16−35 лет, проживающей в Украине.

Главные причины, почему молодежь не желает менять место жительства:

— удовольствие от нынешнего местожительства (44%),

— связи с семьей и друзьями (40%),

— наличие достаточных финансовых ресурсов для жизни (20%),

— патриотизм (15%).

Среди молодежи, которая сейчас проживает в Польше, 61% молодежи 16−35 лет не были в Украине после переезда в Польшу. Из них 47% намерены вернуться на Родину после завершения войны, 19% планируют это сделать вскоре, а 11% - через некоторое время.

Однако 15% молодежи не планируют возвращаться вовсе. Также согласно результатам опроса, часть молодежи в Украине перечисляет определенную часть своих финансовых ресурсов на нужды военной и социальной сферы — 92% и 76% молодежи в возрасте 16−35 лет, проживающей в Украине. Что касается украинской молодежи в Польше, 65% отметили, что были волонтерами, а 45% делали денежные пожертвования, не реже чем раз в месяц.

Помимо этого, молодежь выразила решительное желание активно участвовать в процессах восстановления. 79% респондентов в Украине и 83% в Польше выразили такое стремление.

Где хочет работать украинская молодежь

Молодежь 13−15 лет в Украине назвала такие наиболее желаемые профессии для себя:

— ІТ-сектор (17%),

— врач (10%),

— юрист (9%),

— дизайнер (8%),

— повар (6%),

— военный (5%),

— психолог (5%).

Среди молодежи, которая переехала в Польшу и нашла новую работу, 58% работают на польские компании, 22% - на украинские компании, расположенные в Польше, 12% - на иностранные компании, а 2% - на украинские компании удаленно.

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