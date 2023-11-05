Для восстановления Украины нужно дополнительно привлечь 4,5 млн человек — Минэкономики Сегодня 16:01 — Казна и Политика

Для восстановления Украины нужно дополнительно привлечь 4,5 млн человек — Минэкономики

Bз-за войны и вызванной ею вынужденной миграции за границу, восстановление Украины потребует привлечения по крайней мере 4,5 млн человек. Правительство планирует решать проблему поощрением украинцев к возвращению домой.

Об этом в интервью Forbes сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Речь идет не только о восстановлении, но и о перестройке украинской экономики, уточнила Свириденко.

«Если нам удастся привлечь такое количество людей, мы можем существенно ускорить темпы восстановления», — сказала она.

Кабмин пока не рассматривает варианты с привлечением рабочей силы из других стран и предпочитает проекты, которые будут мотивировать украинцев возвращаться, уточнила Свириденко.

«Опросы говорят, что большинство людей хочет вернуться. Для этого нужно три условия: безопасность, жилье и работа», — объяснила министр.

Правительство работает над проектами гуманитарного разминирования (цель — за 10 лет вернуть в использование 80% потенциально загрязненных территорий), программой создания или развития бизнеса «єРобота», переквалификацией (ваучеры на обучение на 188 млн грн получили более 16 000 украинцев), ипотечным кредитованием «єОселя», перечислила Свириденко

Справка Finance.ua:

министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее заявляла, что для возвращения украинцев из-за границы есть ключевые факторы: фактор безопасности, возможность быть трудоустроенным после возвращения, доступ к обучению в случае желания переквалификации и возможность иметь собственное жилье;

большинство украинцев (66%) считают, что общественность спокойно примет беженцев, которые вернутся из-за границы, однако около трети (36%) ожидают, что отношение к ним может быть как к «предателям».

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