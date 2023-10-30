Як суспільство поставиться до біженців, які повернуться з-за кордону — Finance.ua

Як суспільство поставиться до біженців, які повернуться з-за кордону Сьогодні 08:30

Більшість українців (66%) вважають, що громадськість спокійно прийме біженців, які ё повернуться з-за кордону, проте близько третини (36%) очікують, що ставлення до них може бути як до «зрадників».

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Учасників опитування попросили уявити ситуацію, що в Україну після завершення повномасштабної війни повертаються українці, які залишили країну через війну, і також ті, хто не повернувся одразу, щоб бути доступним для призову.

54% опитаних вважають, що громадськість, імовірно, не сприйматиме тих, хто виїхав, як «зрадників», але може почати мати відмінне ставлення до різних категорій громадян.

33% українців не згодні з цією думкою.

На запитання, чи буде громадськість сприймати біженців, які повернуться в Україну, як «зрадників», 36% опитаних відповіли «дуже або найбільш імовірно», але більшість — 52% — вважають, що це «зовсім або малоймовірно».

Опитування проведене КМІС впродовж 4−20 вересня методом особистих (face-to-face) інтерв'ю з використанням планшета на замовлення Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

uamedia За матеріалами:

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