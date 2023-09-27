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На восстановление Украины необходимо $400−500 млрд — Ukraine Facility

Казна и Политика
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На восстановление Украины необходимо $400−500 млрд — Ukraine Facility
На восстановление Украины необходимо $400−500 млрд — Ukraine Facility
Потребности в финансировании восстановления Украины после войны оцениваются экспертами в 400−500 млрд евро.
Министерство экономики Украины представило концептуальную записку Плана Украины по программе «Ukraine Facility» от Европейского Союза.
«Восстановление Украины станет одним из самых масштабных проектов в современном мире. Нужен соответствующий уровень координации усилий, хорошо спланированная стратегия с четким пониманием потребностей и приоритетов. План Украины может стать основой этого, включая необходимые государственные изменения, экономические реформы и ключевые сектора для развития. В то же время 50 млрд евро, предусмотренных программой, не хватит для обеспечения всех потребностей. Поэтому мы призываем наших партнеров, включая страны G7 и международные финансовые институты, присоединиться к реализации и дальнейшему расширению Плана. Консолидация международной поддержки позволит нам быстро восстановить разрушенный и устойчивый рост экономики», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
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Напомним, Министерство экономики Украины завершило подготовку концептуальной записки Плана Украины в рамках Ukraine Facility.
Концептуальная записка содержит ключевые приоритеты и программу мероприятий, которые будут расширены и детализированы в Плане Украины, и превратятся в ежеквартальные критерии выполнения.
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Утверждение концептуальной записки Плана Украины позволяет начать переговоры с широким кругом стран-партнеров и финансовых организаций для обеспечения потребностей в восстановлении и развитии Украины.
Координационная платформа доноров служит центром для планирования, финансирования и мониторинга процесса реализации проектов по восстановлению и реконструкции, включая программу Ukraine Facility.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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