Шуляк объяснила, как будут отстраивать полностью уничтоженные города — Finance.ua

Шуляк объяснила, как будут отстраивать полностью уничтоженные города Сегодня 09:11 — Недвижимость

Шуляк объяснила, как будут отстраивать полностью уничтоженные города

Восстановление наиболее пострадавших от войны городов не может происходить только исходя из статистики разрушений. Общество должно сделать комплексный анализ для начала восстановления.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Мы не хотим, чтобы восстановление происходило только по статистике: если разрушены 100 домов и 20 детских садов, то столько же нужно и восстановить. Надо сначала определить, кто там будет жить, где работать и получать государственные услуги и насколько восстанавливаемая громада будет состоятельна», — объяснила Шуляк.

Она также напомнила, что в прошлом году парламент принял законопроект, предусматривающий создание программы комплексного восстановления для каждой области.

Читайте также Послевоенное восстановление Украины: какие страны взяли шефство над городами и областями

«Перед тем как начинать работу над планированием восстановления города, нужно проанализировать состояние громады, прежде всего экономическую ситуацию. Мы видим, что часть бизнеса переехала с таких территорий и часть не вернется, какие-то предприятия закрылись. Это нужно учитывать, чтобы не произошло так, что в отстроенном городе нет устойчивой экономики и рабочих мест», — подчеркнула нардеп.

Второй фактор, по ее словам, — демографическая ситуация. Программа должна учитывать, сколько людей осталось, будут ли возвращаться в разрушенный город, сколько уже поселилось в других городах и не вернутся.

«Также обязательно должны анализировать экологическую составляющую. Многие территории заминированы, и на их разминирование могут уйти годы. Если есть такие ограничения, их нужно учитывать в плане восстановления», — добавила Шуляк.

Все результаты такого комплексного анализа будут собираться в программу комплексного восстановления и только после этого начнется планирование — что, где и в какие сроки восстанавливать.

«Конечно хочется, чтобы все разрушенные города и поселки были восстановлены в полной мере, но нужно сначала проанализировать все аспекты, а затем переходить к планированию и восстановлению. Как ни досадно, возможно, у нас будут населенные пункты, которые нельзя будет быстро восстановить из-за полного разрушения или заминирования», — подытожила Шуляк.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.