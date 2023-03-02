Послевоенное восстановление Украины: какие страны взяли шефство над городами и областями — Finance.ua

Послевоенное восстановление Украины: какие страны взяли шефство над городами и областями Сегодня 14:01

Послевоенное восстановление Украины: какие страны взяли шефство над городами и областями

Послевоенное восстановление Украины обойдется в сумму до триллиона долларов. В прошлом году президент Владимир Зеленский предложил международным партнерам новую модель восстановления — шефство над регионом, городом, общиной или отраслью. Интерес к этому проявили уже около трех десятков стран.

Журналисты узнали, кому предложили и кто уже согласился помочь в восстановлении городов или областей

Больше всего от российской агрессии пострадали Донецкая и Луганская области. Как рассказали в Кабмине, в восстановлении Донецкой области могут помочь Польша и Италия. Участие в восстановлении разрушенного Мариуполя примет Греция — именно в этом городе проживало большая этническая греческая община.

Шефство над Луганской областью могут взять сразу три страны — Чехия, Швеция и Финляндия.

США и Турция будут помогать восстанавливать Харьков после войны. Чехия готова взять на себя координацию восстановления Днепропетровской области, Австрия — Запорожской области. Франция и Латвия будут помогать восстанавливать Черниговскую область.

С восстановлением Житомирской области помогут страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва.

Греция, кроме Мариуполя, хочет помочь с восстановлением Одессы.

Дания берет на себя помощь в восстановлении объектов Николаева — жилых домов, экономической, социальной и транспортной инфраструктуры. Помочь с восстановлением области правительство Украины предложило Бельгии.

Читайте также Шмыгаль назвал сумму, необходимую для быстрого восстановления Украины в этом году

Великобритания заявила о готовности взять шефство над Киевом и областью. Участие в восстановлении области примет также Литва.

Норвегия может взять шефство над Кировоградской областью, Ирландия — над Ровенской, Канада — над Сумской. Херсонскую область помогут восстанавливать Швеция и Нидерланды.

Справка Finance.ua:

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в рамках программы быстрого восстановления есть следующие приоритеты:

восстановление энергогенерации и энергосетей ($5,8 млрд);

разминирование территорий ($0,4 млрд);

восстановление поврежденного жилья ($3,2 млрд);

восстановление критической инфраструктуры ($5,7 млрд);

экономическое восстановление (программы для малого и среднего бизнеса, в частности, «єРобота» и «5/7/9%») — $3,8 млрд.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.