Послевоенное восстановление Украины: какие страны взяли шефство над городами и областями — Finance.ua
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Послевоенное восстановление Украины: какие страны взяли шефство над городами и областями

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Послевоенное восстановление Украины: какие страны взяли шефство над городами и областями
Послевоенное восстановление Украины: какие страны взяли шефство над городами и областями
Послевоенное восстановление Украины обойдется в сумму до триллиона долларов. В прошлом году президент Владимир Зеленский предложил международным партнерам новую модель восстановления — шефство над регионом, городом, общиной или отраслью. Интерес к этому проявили уже около трех десятков стран.
Журналисты узнали, кому предложили и кто уже согласился помочь в восстановлении городов или областей
Больше всего от российской агрессии пострадали Донецкая и Луганская области. Как рассказали в Кабмине, в восстановлении Донецкой области могут помочь Польша и Италия. Участие в восстановлении разрушенного Мариуполя примет Греция — именно в этом городе проживало большая этническая греческая община.
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Шефство над Луганской областью могут взять сразу три страны — Чехия, Швеция и Финляндия.
США и Турция будут помогать восстанавливать Харьков после войны. Чехия готова взять на себя координацию восстановления Днепропетровской области, Австрия — Запорожской области. Франция и Латвия будут помогать восстанавливать Черниговскую область.
Послевоенное восстановление Украины: какие страны взяли шефство над городами и областями
С восстановлением Житомирской области помогут страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва.
Греция, кроме Мариуполя, хочет помочь с восстановлением Одессы.
Дания берет на себя помощь в восстановлении объектов Николаева — жилых домов, экономической, социальной и транспортной инфраструктуры. Помочь с восстановлением области правительство Украины предложило Бельгии.
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Великобритания заявила о готовности взять шефство над Киевом и областью. Участие в восстановлении области примет также Литва.
Норвегия может взять шефство над Кировоградской областью, Ирландия — над Ровенской, Канада — над Сумской. Херсонскую область помогут восстанавливать Швеция и Нидерланды.

Справка Finance.ua:

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в рамках программы быстрого восстановления есть следующие приоритеты:
  • восстановление энергогенерации и энергосетей ($5,8 млрд);
  • разминирование территорий ($0,4 млрд);
  • восстановление поврежденного жилья ($3,2 млрд);
  • восстановление критической инфраструктуры ($5,7 млрд);
  • экономическое восстановление (программы для малого и среднего бизнеса, в частности, «єРобота» и «5/7/9%») — $3,8 млрд.
По материалам:
Слово і Діло
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