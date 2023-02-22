Шмыгаль назвал сумму, необходимую для быстрого восстановления Украины в этом году — Finance.ua

Шмыгаль назвал сумму, необходимую для быстрого восстановления Украины в этом году Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Шмыгаль назвал сумму, необходимую для быстрого восстановления Украины в этом году

В этом году Украине требуется еще в 17 млрд долларов на быстрое восстановление энергетической, критической и жилищной инфраструктуры, а также восстановление экономики.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства

«В то же время на скорейшее восстановление Украине в этом году нужно еще 17 млрд долларов. Речь идет о восстановлении энергетики, жилья людей, гуманитарном разминировании, критической инфраструктуре, восстановлении экономики», — отметил Шмыгаль.

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Шмыгаль напомнил, что Япония уже анонсировала финансовую помощь Украине в размере 5,5 млрд долларов на восстановление инфраструктуры, а правительство Норвегии — многолетнюю программу поддержки на 7,5 млрд евро, средства от которой направят на военную, экономическую и гуманитарную сферы.

«Такие шаги солидарности демонстрируют новый стратегический подход по поддержке Украины. Вся эта внешняя помощь и поддержка превращается в более сильную и устойчивую Украину», — добавил глава правительства.

Справка Finance.ua:

ранее Шмыгаль сообщал, что на спецсчете для восстановления Украины уже есть 17 миллиардов гривен, также в течение года ожидаются поступления от НБУ и международных доноров;

в Национальном банке назвали пять ключевых направлений экстренного восстановления в 2023 году с целью развития в Украине энергонезависимой и динамичной экономики по стандартам Европейского Союза.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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