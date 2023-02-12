Что нужно для быстрого послевоенного восстановления — опрос
Предприниматели должны стать двигателем послевоенного восстановления.
Об этом говорится в результатах социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.
«62% украинцев считают, что для скорейшего послевоенного восстановления правительство должно снизить налоги, чтобы предприниматели быстрее создавали рабочие места», — говорится в исследовании.
28% опрошенных убеждены, что правительство должно усилить надзор за экономикой, чтобы предприниматели и работники платили больше налогов в бюджет, а правительство тратило их на нужды развития страны.
Еще 10% украинцев ответили «затрудняюсь ответить / не знаю» на вопрос «Что должно сделать правительство для быстрого послевоенного восстановления Украины?»
Справка Finance.ua
- после войны Украина планирует чрезвычайно большую программу восстановления, и эта программа будет предусматривать привлечение большого количества частных инвестиций и частных средств. Новая налоговая реформа должна способствовать улучшению инвестиционной привлекательности страны и побуждать бизнес отказаться от оптимизации налогов;
- председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев обнародовал концепт «Налоговой в смартфоне»;
- реальная ставка налогообложения доходов украинцев сегодня достигает 51,5%. Чтобы выплатить зарплату в 20 тысяч гривен, нужно заплатить около 11 тысяч гривен налогов.
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