На восстановление Украины после войны понадобится $700 млрд, — Transparency International Сегодня 16:03 — Казна и Политика

На восстановление Украины после войны понадобится $700 млрд, — Transparency International

На послевоенное восстановление Украины может потребоваться от 350 до 700 млрд долларов. Также на это может уйти от 5 до 10 лет и даже дольше.

Такие подсчеты были озвучены в общественной организации Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.

Как отметили в Transparency, сейчас могут приводить только приблизительные оценки, сколько нужно для того, чтобы восстановить все разрушенное, ведь война продолжается.

«Но если мы говорим о том, что Украина после восстановления должна отвечать требованиям и стандартам ЕС, возможно, это значительно большие средства», — подчеркнули в организации.

Стоимость восстановления в целом выше суммы убытков, потому что учитывает еще такие факторы, как недополученные доходы, потерянные активы и восстановление по принципу «лучше, чем было до этого».

В частности, украинское правительство и Всемирный банк оценивают потребности страны в восстановлении на уровне 349 млрд долларов.

«Учитывая масштабы разрушений, которые нанесла и дальше наносит нам россия, восстановление может продолжаться от 5 до 10 лет и даже дольше», — отмечают в ТІ.

Сам процесс восстановления нуждается в больших финансовых и человеческих ресурсах. Все зависит от того, на что мы претендуем и от доверия к Украине в мире, добавили в Transparency International.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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