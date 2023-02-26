На восстановление Украины после войны понадобится $700 млрд, — Transparency International — Finance.ua
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На восстановление Украины после войны понадобится $700 млрд, — Transparency International

Казна и Политика
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На восстановление Украины после войны понадобится $700 млрд, — Transparency International
На восстановление Украины после войны понадобится $700 млрд, — Transparency International
На послевоенное восстановление Украины может потребоваться от 350 до 700 млрд долларов. Также на это может уйти от 5 до 10 лет и даже дольше.
Такие подсчеты были озвучены в общественной организации Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.
Как отметили в Transparency, сейчас могут приводить только приблизительные оценки, сколько нужно для того, чтобы восстановить все разрушенное, ведь война продолжается.
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«Но если мы говорим о том, что Украина после восстановления должна отвечать требованиям и стандартам ЕС, возможно, это значительно большие средства», — подчеркнули в организации.
Стоимость восстановления в целом выше суммы убытков, потому что учитывает еще такие факторы, как недополученные доходы, потерянные активы и восстановление по принципу «лучше, чем было до этого».
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В частности, украинское правительство и Всемирный банк оценивают потребности страны в восстановлении на уровне 349 млрд долларов.
«Учитывая масштабы разрушений, которые нанесла и дальше наносит нам россия, восстановление может продолжаться от 5 до 10 лет и даже дольше», — отмечают в ТІ.
Сам процесс восстановления нуждается в больших финансовых и человеческих ресурсах. Все зависит от того, на что мы претендуем и от доверия к Украине в мире, добавили в Transparency International.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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