Украина располагает более 150 млрд грн для восстановления. Премьер-министр назвал 5 приоритетов программы быстрого восстановления — Finance.ua

Украина располагает более 150 млрд грн для восстановления. Премьер-министр назвал 5 приоритетов программы быстрого восстановления Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Украина располагает более 150 млрд грн для восстановления. Премьер-министр назвал 5 приоритетов программы быстрого восстановления

У Украины сейчас имеется более 150 млрд грн, которые рынок может освоить для восстановления жилья и критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в интервью Forbes премьер-министр Денис Шмыгаль.

В рамках программы быстрого восстановления в приоритете — восстановление энергосетей, разминирование, восстановление жилья и критической инфраструктуры, а также программы поддержки бизнеса.

17 млрд грн, которые сейчас находятся на спецсчете в Государственном фонде ликвидации последствий российской агрессии, передало Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Средства были конфискованы у дочек российских банков — По словам Шмыгаля,, которые сейчас находятся на спецсчете в Государственном фонде ликвидации последствий российской агрессии, передало Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Средства были конфискованы у дочек российских банков — Проминвестбанка и МР Банка.

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Еще 35,5 млрд грн — прибыль Национального банка, которая в течение этого года поступит в фонд.

США предоставит $1,5 млрд (более 54,8 млрд грн) и они уже согласованы Конгрессом. Отдельно $0,8 млрд (29,2 млрд грн. — ред.) США выделили на восстановление энергетической инфраструктуры.

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«В этом кейсе мы можем говорить не только о „живых деньгах“. К примеру, Соединенные Штаты предоставили газовую генерационную установку, которая стоит около $18 млн и несколько мощных генераторов», — заявил он.

Глава правительства напомнил, что во время саммита Украина-ЕС председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен пообещала €1 млрд (более 39 млрд грн) на программу быстрого восстановления.

«Если подытожить, то сейчас у нас есть более 150 млрд грн. Это сумма, которую украинский рынок может освоить для восстановления жилья и критической инфраструктуры», — сообщил Шмыгаль.

По словам премьера, в рамках программы быстрого восстановления есть следующие приоритеты:

восстановление энергогенерации и энергосетей ($5,8 млрд);

разминирование территорий ($0,4 млрд);

отстройка поврежденного жилья ($3,2 млрд);

восстановление критической инфраструктуры ($5,7 млрд);

экономическое восстановление (программы для малого и среднего бизнеса, в частности, «єРобота» и «5/7/9%») — $3,8 млрд.

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