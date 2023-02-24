Украина располагает более 150 млрд грн для восстановления. Премьер-министр назвал 5 приоритетов программы быстрого восстановления — Finance.ua

Украина располагает более 150 млрд грн для восстановления. Премьер-министр назвал 5 приоритетов программы быстрого восстановления
У Украины сейчас имеется более 150 млрд грн, которые рынок может освоить для восстановления жилья и критической инфраструктуры.
Об этом сообщил в интервью Forbes премьер-министр Денис Шмыгаль.
В рамках программы быстрого восстановления в приоритете — восстановление энергосетей, разминирование, восстановление жилья и критической инфраструктуры, а также программы поддержки бизнеса.
По словам Шмыгаля, 17 млрд грн, которые сейчас находятся на спецсчете в Государственном фонде ликвидации последствий российской агрессии, передало Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Средства были конфискованы у дочек российских банков — Проминвестбанка и МР Банка.
Еще 35,5 млрд грн — прибыль Национального банка, которая в течение этого года поступит в фонд.
США предоставит $1,5 млрд (более 54,8 млрд грн) и они уже согласованы Конгрессом. Отдельно $0,8 млрд (29,2 млрд грн. — ред.) США выделили на восстановление энергетической инфраструктуры.
«В этом кейсе мы можем говорить не только о „живых деньгах“. К примеру, Соединенные Штаты предоставили газовую генерационную установку, которая стоит около $18 млн и несколько мощных генераторов», — заявил он.
Глава правительства напомнил, что во время саммита Украина-ЕС председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен пообещала €1 млрд (более 39 млрд грн) на программу быстрого восстановления.
«Если подытожить, то сейчас у нас есть более 150 млрд грн. Это сумма, которую украинский рынок может освоить для восстановления жилья и критической инфраструктуры», — сообщил Шмыгаль.
По словам премьера, в рамках программы быстрого восстановления есть следующие приоритеты:
- восстановление энергогенерации и энергосетей ($5,8 млрд);
- разминирование территорий ($0,4 млрд);
- отстройка поврежденного жилья ($3,2 млрд);
- восстановление критической инфраструктуры ($5,7 млрд);
- экономическое восстановление (программы для малого и среднего бизнеса, в частности, «єРобота» и «5/7/9%») — $3,8 млрд.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью