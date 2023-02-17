В НБУ назвали приоритеты экстренного восстановления в 2023 году — Finance.ua

В НБУ назвали приоритеты экстренного восстановления в 2023 году Сегодня 09:46 — Казна и Политика

В НБУ назвали приоритеты экстренного восстановления в 2023 году

В Национальном банке назвали пять ключевых направлений экстренного восстановления в 2023 году с целью развития в Украине энергонезависимой и динамичной экономики по стандартам Европейского Союза.

Как сообщила пресс-служба НБУ, об этом рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время состоявшегося 15 февраля в Вене IIF Central & Eastern Europe Economic Forum.

По его словам, важной уже привлеченной инвестицией для будущего восстановления Украины является углубление связей с ЕС. Это стало возможно благодаря получению Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а также активному налаживанию релоцированными западнее страны предприятиями сотрудничества с европейскими странами.

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«В то же время, учитывая масштабы экономических потерь в результате полномасштабного нападения россии, исчисляемых сотнями миллиардов долларов, Украина нуждается в реализации масштабных планов восстановления в тесном сотрудничестве с международными кредиторами и донорами», — отметил Николайчук.

Приоритеты экстренного восстановления Украины в 2023 году:

сектор энергетики — речь идет не только о восстановлении энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов, уничтоживших или повредивших более 400 объектов, но и ее реорганизации для повышения устойчивости к таким атакам;

жилье — в настоящее время разрушено более 150 тыс. жилых домов, а оцененный ущерб в этом секторе превышает 55 млрд долл. США;

разминирование — по разным оценкам, оно может длиться более пяти лет и по возможности этот срок важно сократить;

критическая социальная инфраструктура — восстановление дорог, мостов, школ, больниц, коммунальных учреждений — все, что необходимо для жизни в населенных пунктах;

помощь частному бизнесу. Прямые убытки бизнеса за прошлый год составляют 13 млрд долл. США, а косвенные — более 33 млрд долл. США. Правительство поддерживает бизнес льготными кредитами и грантами, но нужно больше.

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«Кроме того, мы должны принимать меры, которые позволят ускорить восстановление после победы. Речь идет о дальнейшем прогрессе в укреплении украинских институтов, реализации регуляторных и структурных инициатив для обеспечения эффективного управления и верховенства права, улучшения бизнес-среды и инвестиционного климата. Это вместе с масштабной финансовой поддержкой создало бы основу для более быстрого и устойчивого роста энергонезависимой и динамичной экономики в соответствии с политикой и стандартами ЕС. Усилия на этом пути следует прилагать уже сейчас, не дожидаясь окончания войны. Это позволит экономике Украины совершить необходимый скачок и сэкономить время и стоимость этого восстановления», — отметил Сергей Николайчук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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