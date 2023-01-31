Куда Украина будет направлять средства на восстановление: четыре основных направления — Finance.ua
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Куда Украина будет направлять средства на восстановление: четыре основных направления

Казна и Политика
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Куда Украина будет направлять средства на восстановление: четыре основных направления
Куда Украина будет направлять средства на восстановление: четыре основных направления
Правительство определило четыре приоритетных направления финансирования восстановления Украины. Одной из главных задач Координационной платформы доноров для Украины является обеспечение прогнозируемой бюджетной поддержки в 2023 году. Украина благодарна Европейскому Союзу за выделение 18 млрд евро макрофинансовой помощи и США за почти 10 млрд долларов бюджетной поддержки.
Это подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Минреинтеграции.
В частности, необходимо спланировать и обеспечить начало восстановления Украины. Для этого Правительство определило четыре приоритетных направления финансирования:
  • Первое. Восстановление энергетики и компенсация утраченных мощностей генерации.
  • Второе. Гуманитарное разминирование. В Украине минами засорено 250 тысяч кв. км площади, что останавливает развитие бизнеса, ограничивает агарный потенциал, делает невозможным возвращение украинцев на деоккупированные территории.
  • Третье. Восстановление поврежденного жилья. Задача правительства — дать людям возможность вернуться домой и отремонтировать свои дома.
  • Четвертое. Восстановление критической и социальной инфраструктуры. В Украине разрушены или повреждены сотни мостов, тысячи километров дорог, больницы и образовательные учреждения, во многих регионах повреждены водо-, тепло- и газоснабжение. Власти пытаются оперативно ремонтировать такие повреждения.
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Для этого требуется дополнительный финансовый ресурс. Также необходимо учесть потребности территорий, которые будут деоккупированы в течение 2023 года.
Ресурсы на восстановление планируется привлекать из четырех источников: конфискованные российские активы, средства госбюджета, средства международных партнеров и донаты частных лиц и бизнеса. При этом именно конфискованные российские активы должны стать основным источником восстановления.
Напомним, по подсчетам Всемирного банка, ожидаемые расходы на восстановление Украины уже составляют 350 миллиардов долларов, и эта сумма растет из-за продолжения российских обстрелов украинской энергосети и другой инфраструктуры.
По материалам:
Finance.ua
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