Куда Украина будет направлять средства на восстановление: четыре основных направления — Finance.ua

Куда Украина будет направлять средства на восстановление: четыре основных направления Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Куда Украина будет направлять средства на восстановление: четыре основных направления

Правительство определило четыре приоритетных направления финансирования восстановления Украины. Одной из главных задач Координационной платформы доноров для Украины является обеспечение прогнозируемой бюджетной поддержки в 2023 году. Украина благодарна Европейскому Союзу за выделение 18 млрд евро макрофинансовой помощи и США за почти 10 млрд долларов бюджетной поддержки.

Это подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Минреинтеграции.

В частности, необходимо спланировать и обеспечить начало восстановления Украины. Для этого Правительство определило четыре приоритетных направления финансирования:

Первое. Восстановление энергетики и компенсация утраченных мощностей генерации.

Восстановление энергетики и компенсация утраченных мощностей генерации. Второе. Гуманитарное разминирование. В Украине минами засорено 250 тысяч кв. км площади, что останавливает развитие бизнеса, ограничивает агарный потенциал, делает невозможным возвращение украинцев на деоккупированные территории.

Гуманитарное разминирование. В Украине минами засорено 250 тысяч кв. км площади, что останавливает развитие бизнеса, ограничивает агарный потенциал, делает невозможным возвращение украинцев на деоккупированные территории. Третье. Восстановление поврежденного жилья. Задача правительства — дать людям возможность вернуться домой и отремонтировать свои дома.

Восстановление поврежденного жилья. Задача правительства — дать людям возможность вернуться домой и отремонтировать свои дома. Четвертое. Восстановление критической и социальной инфраструктуры. В Украине разрушены или повреждены сотни мостов, тысячи километров дорог, больницы и образовательные учреждения, во многих регионах повреждены водо-, тепло- и газоснабжение. Власти пытаются оперативно ремонтировать такие повреждения.



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Для этого требуется дополнительный финансовый ресурс. Также необходимо учесть потребности территорий, которые будут деоккупированы в течение 2023 года.

Ресурсы на восстановление планируется привлекать из четырех источников: конфискованные российские активы, средства госбюджета, средства международных партнеров и донаты частных лиц и бизнеса. При этом именно конфискованные российские активы должны стать основным источником восстановления.

Напомним, по подсчетам Всемирного банка, ожидаемые расходы на восстановление Украины уже составляют 350 миллиардов долларов, и эта сумма растет из-за продолжения российских обстрелов украинской энергосети и другой инфраструктуры.

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