В Раде назвали направления, позволяющие быстро восстанавливать экономику — Finance.ua

В Раде назвали направления, позволяющие быстро восстанавливать экономику Сегодня 21:00 — Казна и Политика

В Раде назвали направления, позволяющие быстро восстанавливать экономику

Украинскому правительству удается замедлять процесс падения экономики, однако из-за войны пока невозможно ее стабилизировать на таком уровне, чтобы понимать, что через месяц будет лучше. И даже в таких условиях уже сейчас есть инвесторы, готовые заходить в наше государство.

Об этом рассказал народный депутат, член Комитета по экономическому развитию Александр Мариковский.

«На период войны, к сожалению, наши основные стабилизационные методы — это помощь Всемирного банка, МВФ, европейских партнеров. Важно, что Украина сейчас благодаря своей мощи, силе и воле к победе завоевывает себе лучшие условия, которые существуют по таким видам помощи. 40-50% предоставленных нам средств мы не будем возвращать. Также возвращение значительной части помощи отсрочено по времени», — сказал политик.

По его словам, и президент Владимир Зеленский, и представители правительства и наши дипломаты постоянно общаются с потенциальными инвесторами. Партнеры готовы к сотрудничеству, рассматривают предложения, однако инструментарий, который защитит их инвестиции, в Украине еще на стадии развития, например страхование от военных рисков.

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«На данный момент мы работаем над тем, чтобы сразу после освобождения наших территорий привлекать крупные инвестиции. Многие и частные инвесторы, и страны-партнеры уже ведут переговоры, отрабатываются механизмы. В этом контексте чаще говорят о военно-промышленном комплексе, потому что Украина сегодня единственное мощное государство в европейском пространстве, которое находится в войне и имеет большую экспертизу. Так что милитаристский сектор будет развиваться. Мы слышим новости, что уже есть такая синхронизация с НАТО», — отметил парламентарий.

По его мнению, второе направление — перспективные сектора экономики, которые у нас уже были развиты, а дальше их нужно углублять.

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«Например, диджитализация, необходим переход от аутсорса к продуктовому, то есть производство собственного продукта ІТ. То же касается агросектора — от сырьевого экспорта нужно переходить к глубокой переработке. Я лично как член комитета веду переговоры со многими украинскими и иностранными инвесторами, которые говорят, что при содействии готовы не экспортировать не просто картошку и свеклу, а экспортировать замороженный картофель-фри», — отметил Александр Мариковский.

Он добавил, что Украина — ресурсоемкое государство с большими природными богатствами.

«У нас есть леса, земля, минералы — то есть имеется потенциал, чтобы привлечь сюда значительные инвестиции при условии, что мы будем гарантировать защиту, достойное обращение, не будет рейдерства и т.д. Эти ключевые направления позволят нам достаточно быстро восстанавливать экономику», — подчеркнул народный депутат.

По его мнению, у Украины есть все шансы использовать войну как драйвер, стимул для собственного развития, для перехода к альтернативной энергетике, водородным технологиям, энергосбережению и энергоэффективности, окончательно оставив в прошлом наследие от СССР.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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