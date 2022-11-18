Президент объяснил, почему Украина может стать источником нового глобального развития — Finance.ua

Президент объяснил, почему Украина может стать источником нового глобального развития Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Когда Украина восстановит территориальную целостность и гарантирует надежный мир, она станет источником нового глобального развития, сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в четверг по видеосвязи на конференции Bloomberg New Economy Forum.

«Украина способна заместить чистой энергией грязное ископаемое топливо из россии. У нас огромный потенциал в низкоуглеродистой энергетике. Украина способна стать ключевым партнером Европейского Союза для декарбонизации», — сказал президент.

По словам Зеленского, Украина «станет одним из основных поставщиков „зеленого“ водорода и „зеленого“ электричества в ЕС. Климатические условия Украины, свободные площади, энергия солнца, энергия ветра позволяют производить „зеленое“ электричество с очень конкурентной себестоимостью. Всего за три года перед российским вторжением у нас было построено семь гигаваттов возобновляемой энергетики. Потенциал — в разы больше».

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«Плюс Украина может производить десятки миллионов тонн „зеленого“ и дешевого аммиака. Плюс сильнейшие позиции в биоэнергетике. Плюс мощная атомная энергетика и энергетическая инфраструктура, объединенная с энергосетью Евросоюза», — добавил он.

Признав большие потери энергетики Украины в результате ракетных ударов, Зеленский отметил, что «это означает только то, что восстановление будет масштабным. Я приглашаю ваши страны и компании уже оценивать перспективы и присоединяться к нашему восстановлению».

Он поблагодарил Эндрю Форреста за решение одной из крупнейших австралийских частных инвестиционных групп, которая обязалась инвестировать первые $500 млн именно в инициативу «зеленого» роста Украины в рамках создания Фонда объемом $25 млрд. «Я благодарен господину Эндрю Форресту за решение быть первым, а также Ларри Финку из BlackRock за помощь в структурировании этого Фонда», — сказал он.

Зеленский отметил, что «современная экономика нуждается в литии, графите и других редкоземельных металлах», а «по некоторым таким ресурсам у нас крупнейшие запасы в Европе».

«Это уже колоссальные возможности. Плюс производственные и транспортные возможности, плюс наш потенциал в машиностроении, наша культура труда и доступ к ведущим рынкам мира — это основа именно для того экономического роста, в котором все так нуждаются», — заявил он.

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