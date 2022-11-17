Зеленский подписал закон о защите финансовой системы от действий рф и беларуси — Finance.ua

Зеленский подписал закон о защите финансовой системы от действий рф и беларуси
Президент Владимир Зеленский подписал закон № 2736 о защите финансовой системы Украины от действий государства, которое ведет вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Что устанавливает закон:
- недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами россии и/или беларуси;
- расширение перечня высокорисковых клиентов субъектов первичного финансового мониторинга гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан россии и/или беларуси, которым присвоен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года);
- установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинге о пороговых операциях (400 тысяч гривен и более) с субъектами, связанными с россией и/или беларусью.
В то же время нормы Закона № 2736 реализуют рекомендации, указанные в Заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе, в части обеспечения соответствия законодательства по борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
В частности, предусмотрено:
- усовершенствование регулирования и надзора за специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга (упраздняется ограничение применения финсанкций к СПФМ);
- отнесение к субъектам первичного финансового мониторинга торговцев произведениями искусства и посредников в такой торговле, и субъектов хозяйствования, предоставляющих посреднические или консультационные услуги по аренде недвижимого имущества, но если ежемесячная сумма арендной платы составляет 400 тысяч гривен и более. Государственное регулирование и надзор за этими лицами поручены Минфину.
Цель документа
Реализация норм закона будет способствовать выявлению и остановке финансовых операций, связанных с государствами, которые ведут вооруженную агрессию против Украины, а также улучшит соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Принятие закона было частью домашней задачи для Украины как кандидата в члены ЕС.
Кроме того, нормы акона:
- освобождают от ответственности за невыполнение некоторых обязанностей субъектов первичного финансового мониторинга, которые находятся на территории боевых действий, временно оккупированных территориях Украины, и не имеют возможности исполнять обязанности субъектов первичного финансового мониторинга;
- сокращают срок статуса PEP (политически значимые лица — Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3-х лет после ухода с должности.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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