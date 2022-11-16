Зеленский подписал закон о создании Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о создании Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о создании Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии
Зеленский подписал закон о создании Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о создании Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.
«Президент подписал законопроект № 8027 о создании фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в бюджете 2022 года», — отметил он.
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Соответствующий законопроект парламент принял 19 октября.

Что предусматривает документ

Все средства от национализации российских активов будут направляться в спецфонд и в дальнейшем будут использовать по согласованию с профильным комитетом Верховной Рады по определенным направлениям. При этом депутаты отказались в первую очередь направлять эти средства на поддержку Вооруженных Сил Украины.
В частности, средства из фонда будут идти на строительство общественных зданий, реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанных с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, восстановления и капремонта зданий для обеспечения жильем ВПЛ и лиц, потерявших его в результате вооруженной агрессии рф, а также приобретение жилья для таких лиц.
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Также средства будут предусматриваться на разработку проектной документации для объектов, которые были разрушены в результате вооруженной агрессии рф, закупку компьютерного и мультимедийного оборудования (которое было уничтожено, повреждено или похищено) для учебных заведений, находящихся на территориях, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф.

Финансирование фонда

Авторы законопроекта планируют уже в этом году привлечь для финансирования Фонда 20 млрд грн от национализации российских активов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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