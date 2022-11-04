В ЕС обсуждают использование активов рф для восстановления Украины — Finance.ua

В ЕС обсуждают использование активов рф для восстановления Украины Сегодня 14:32 — Фондовый рынок

В ЕС обсуждают использование активов рф для восстановления Украины

Европейский Союз рассматривает возможность использования активов Центрального банка россии на миллиарды евро, уже замороженных странами-членами, для помощи в восстановлении Украины.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, обсуждения находятся на ранней стадии и недавно экспертам по правовым вопросам было поручено рассмотреть возможные варианты. Оценка того, возможно ли и как взять под контроль активы, чрезвычайно сложна и потенциально опасна с юридической точки зрения.

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Но поскольку российское вторжение в Украину продолжается уже девятый месяц, а санкции не способны сдержать президента владимира путина, даже если они наносят ущерб его экономике, Еврокомиссия изучает способы окончательно перекрыть ему доступ к этим средствам.

Варианты будут сосредоточены на том, как в итоге изъять часть из около 300 миллиардов долларов резервов Центробанка, замороженных ЕС, США и другими союзниками после вторжения россии в Украину.

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Отмечается, что любые действия ЕС будут сосредоточены на активах, находящихся в Европе. При этом не ясно, какие именно активы были заморожены в ЕС.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявляла, что она считает, что такой шаг «не является чем-то юридически допустимым в Соединенных Штатах», но «совершенно естественно, что учитывая огромные разрушения в Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми они столкнутся, мы будем надеяться, что россия поможет уплатить хотя бы часть цены, которая будет связана с этим».

Министерство финансов тогда выразило обеспокоенность созданием прецедента, который будет препятствовать другим странам размещать активы своих центральных банков в США.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что замороженные резервы могут быть сохранены в качестве гарантии до тех пор, пока россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины.

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