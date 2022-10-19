Куда направят деньги от национализации российских активов: нардепы приняли проект закона — Finance.ua
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Куда направят деньги от национализации российских активов: нардепы приняли проект закона

Казна и Политика
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Куда направят деньги от национализации российских активов: нардепы приняли проект закона
Куда направят деньги от национализации российских активов: нардепы приняли проект закона
Законопроект о том, что средства от национализированных в Украине активов агрессора будут передавать в спецфонд и на округа, а не на военные нужды, получил одобрение профильного комитета Верховной Рады, а затем был одобрен в сессионном зале в целом. При этом именно статья расходов на армию приоритетна, так как на нее нельзя использовать международные средства.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВР Ярослав Железняк. По его словам, бюджетный комитет Рады одобрил соответствующий законопроект № 8027 о создании Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. После этого за принятие документа проголосовал 251 нардеп.
«Этот тот законопроект, который под хорошим названием возвращает в определенном смысле соц-эконом. Только источником будут теперь национализированные средства и прибыль от продажи такого имущества... На армию деньги из него не выделяют», — отметил Железняк.
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По его словам, комитет перед голосованием в сессионном зале ВР не одобрил два важных предложения, которые могли бы исправить ситуацию:
  • устранить любое согласование распределения этих денег с бюджетным комитетом;
  • прежде всего направлять эти деньги на военные нужды, а затем — на остальное.
Однако была внесена поправка о погашении «национализированных» ОВГЗ сразу. Это нужно, чтобы государство не платило по ним проценты.
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«В целом текст не сильно изменился. Предлагается все деньги от национализации направлять в спецфонд и далее использовать по направлениям и согласованию с Комитетом ВРУ», — отметил Железняк. Он перечислил предложенные направления:
  • строительство общественных зданий;
  • реконструкция, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры;
  • реконструкция, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем ВПЛ и лиц, лишившихся его в результате вооруженной агрессии рф;
  • разработка проектной (проектно-сметной) документации для объектов, разрушенных в результате вооруженной агрессии рф;
  • закупка медицинского оборудования и оборудования для лечебных учреждений, которые были повреждены в результате вооруженной агрессии рф и/или на временно оккупированной территории, при наличии подходящего для использования помещения, где возможно разместить такое оборудование;
  • закупка компьютерного и мультимедийного оборудования (которое было уничтожено, повреждено или похищено) для учебных заведений, находящихся на территориях, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф.
«Планируют уже в этом году привлечь 20 млрд от национализации. Что-то сейчас с темпами введения санкций выглядит не более чем wishful thinking (принятие желаемого за действительное. — Ред.)», — резюмировал депутат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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