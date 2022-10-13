Объем замороженных активов россии может быть менее $300 млрд. Для изъятия требуется международный договор — Finance.ua

Объем замороженных активов россии может быть менее $300 млрд. Для изъятия требуется международный договор Сегодня 19:29 — Казна и Политика

Объем замороженных активов россии может быть менее $300 млрд. Для изъятия требуется международный договор

Министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью Forbes о перспективах конфискации замороженных активов россии.

Много времени отнимает подготовка и ратификация соответствующего международного договора. Кроме того, сумма этих активов может быть менее $300 млрд, ранее озвученных в прессе.

Он уточнил, что все российские активы за пределами этой страны можно разделить на три блока.

«Самый простой кейс — это суверенные активы рф, немного сложнее — активы российских государственных компаний, и самый сложный — активы олигархов и частного бизнеса», — сказал министр.

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Наиболее реальный кейс — суверенные активы рф (в частности, резервы Центробанка). Преграда — суверенный иммунитет, по которому одно государство не может отобрать активы другого без его согласия, отметил Малюська. «Мы предлагаем установить дополнительное ограничение — суверенный иммунитет не касается репараций государства-агрессора, — рассказал он. — Это будет зафиксировано в международном договоре».

По словам Малюськи, цифра в $300 млрд арестованных активов Центробанка рф, которая ранее озвучивалась в прессе, может не соответствовать действительности и быть меньше. «Ни мы, ни международные партнеры не знают конкретную цифру замороженных активов рф за рубежом. Сумма $300 млрд базируется на отчете Центробанка рф за прошлый год, — отметил министр. — У рф были намерения скрыть эти активы, однако похоже, что люди, которые в россии руководят суверенными активами, не были знакомы с планами насчет наступления. Поэтому многие движения по активам начались сразу после 24 февраля 2022 года. Большую часть из них нашим международным партнерам удалось остановить, но, к сожалению, не все».

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Украина надеется, что уже в октябре состоится заседание Генассамблеи ООН по вопросу российских суверенных активов. «Наша задача — собрать как можно больше голосов среди стран. Если решение согласуют, можно переходить к переговорам по тексту договора. Мы ожидаем, что первые комплексные переговоры состоятся зимой. Затем этот договор должны ратифицировать парламенты стран», — объяснил глава Минюста.

По его словам, обычно подготовка договоров такого масштаба длится около десяти лет. «Конечно, в этот раз процесс будет гораздо быстрее, но не все зависит от нас», — добавил министр.

Следующим шагом после заключения международного договора станет создание отдельного фонда, в который будут направляться конфискованные российские средства. «Резервы будут распределены между субъектами, пострадавшими от агрессии рф — государство, местные органы власти, бизнес, физические лица», — уточнил Малюська.

Единого решения о возможной конфискации активов российских граждан пока нет. Один из механизмов, разрабатываемый Европейским Союзом, — конфискация активов лиц, пытающихся обойти санкции. «Конфискация активов лиц по критерию приближенности к путину пока не рассматривается», — заявил министр.

«На политическом уровне международная поддержка есть. Главная задача — разработать качественный механизм изъятия, который бы не нарушал основ, по которым живет западное общество много веков», — говорит Малюська.

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