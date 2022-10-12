Малюська рассказал о процедуре конфискации активов россиян, попавших под санкции СНБО — Finance.ua
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Малюська рассказал о процедуре конфискации активов россиян, попавших под санкции СНБО

Казна и Политика
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Малюська рассказал о процедуре конфискации активов россиян, попавших под санкции СНБО
Малюська рассказал о процедуре конфискации активов россиян, попавших под санкции СНБО
Министерство юстиции начнет работу над санкционным перечнем, который СНБО проголосовал 30 сентября сразу после утверждения его указом президента Украины.
Процедура подготовки одного кейса может занять несколько месяцев, сказал в интервью Forbes министр юстиции Денис Малюська.
СНБО должен сформировать санкционный перечень и передать его в Офис президента, а затем президент должен издать отдельный указ, говорит Малюська.
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«Как только мы будем понимать фамилии, сразу начнем собирать доказательства о наличии активов и возможности их конфискации», — добавляет министр юстиции.
Процесс подготовки одного санкционного дела и направление его в суд может занять несколько месяцев. Нам нужно установить сразу максимально широкий круг активов, чтобы не ходить в суд три раза с одним делом, говорит Малюська.
«Мы ориентированы на скорейшее рассмотрение в ВАКС, а для этого нужна безупречная доказательная база», — добавляет министр.
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Малюська не согласен с тем, что СНБО медлит с санкциями, потому что в этом процессе может возникать много противоречий.
При наложении санкций следует учитывать три типа аргументов, говорит Малюська. Политический — общество требует конфискации активов у россиян, что во время войны выглядит логично. Юридический, требующий четкой доказательной базы. Экономический аргумент — что делать с активами после конфискации и способно ли государство эффективно управлять ими.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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