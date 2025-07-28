Как Киев тратит бюджет в 2025-м: самые большие расходы на строительство и медицину — Finance.ua

Как Киев тратит бюджет в 2025-м: самые большие расходы на строительство и медицину Сегодня 05:23 — Казна и Политика

Как Киев тратит бюджет в 2025-м: самые большие расходы на строительство и медицину

В июне 2025 года столица Украины потратила рекордные 5,56 млрд гривен на закупки работ, товаров и услуг. Основная часть средств была направлена на инфраструктурные проекты, здравоохранение, инженерную защиту города и улучшение жизненных условий в военное время. Более 63% месячного бюджета ушло на строительство и ремонты — столь высокий показатель стал исключением среди предыдущих месяцев, когда на эти нужды уходило 30−40% бюджета.

Подольский мост

Больше всего средств — 1,18 млрд грн — получила компания ООО «Группа компаний «Автострада» на достройку Подольского мостового перехода между улицами Набережно-Крещатицкая и Петра Вершигоры. Объект строится уже более трех десятилетий, и, несмотря на частичное открытие движения, требует дальнейших инвестиций.

Эта же компания является подрядчиком строительства метро на Виноградаре и раньше выступала субподрядчиком на Подольском мосту. Теперь она напрямую заключает миллиардные контракты с городскими властями.

«Осокорки», больницы и укрытия: куда еще пошли средства

Еще один масштабный проект — капремонт путепровода возле станции метро «Осокорки», стоимостью 655 млн грн, который выполняет компания «Укртрансмост» — конкурент известного «Ростдорстроя».

Киевтеплоэнерго в июне заключило контракты почти на 500 млн грн, среди которых строительство систем инженерной защиты объектов, расширение мощностей ТЭЦ, реконструкция теплосетей и систем дистанционного мониторинга.

Два капитальных ремонта в медучреждениях обошлись городу в 158,98 млн грн — речь идет о Киевской городской больнице № 1 и детской инфекционной больнице. Примечательно, что подряд получила малоизвестная компания без солидного опыта госзаказов.

Здравоохранение и техника тоже в приоритете

На лекарства, медоборудование и гигиенические средства в июне потратили 295,8 млн грн. Самые большие закупки касались коронарных стентов, роботизированной системы для уретроскопов и базовых медикаментов для больниц.

Еще 278,34 млн грн потратили на электротехническое оборудование — источники бесперебойного питания, трансформаторы, предохранители, выключатели и аккумуляторы для столичных предприятий «Киевтеплоэнерго», «Киевтелесервис» и «Киевский метрополитен».

Другие заметные расходы месяца

160,77 млн грн — хлорит натрия для дезинфекции воды.

70,79 млн грн — благоустройство почетных захоронений на Лесном кладбище.

25,55 млн грн — капремонт жилого дома, поврежденного войной, на пер. Коломыйском.

22,41 млн грн — установка камер видеонаблюдения.

21,84 млн грн — оздоровительные путевки для детей в Ивано-Франковскую область.

9,3 млн грн — текущий ремонт Подольского спуска.

Из общей суммы закупок июня — 5,56 млрд грн — больше всего средств направили на инфраструктурные проекты. Это говорит о стратегическом курсе города: восстановлении, модернизации и усилении критической инфраструктуры в условиях военного времени. Несмотря на критику выбора подрядчиков или непрозрачность части соглашений, темпы реализации важных проектов растут — и это положительный сигнал для киевлян.

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