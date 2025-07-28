Из-за саботажа Ukraine Facility Украина может потерять миллиарды помощи от ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из-за саботажа Ukraine Facility Украина может потерять миллиарды помощи от ЕС

Казна и Политика
157
Из-за саботажа Ukraine Facility Украина может потерять миллиарды помощи от ЕС
Из-за невыполнения условий программы Ukraine Facility Украина уже потеряла 1,5 млрд евро помощи от ЕС. В следующий раз страна может не получить вдвое большую сумму.
Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, во втором квартале провалено уже 5 из 11 маяков, которые нужно было выполнить до июля. Из-за этого Украина может потерять где-то 2−3 млрд евро.
«Из-за саботажа и невыполнения Ukraine Facility Украина не получила уже за первый квартал, то есть до конца марта — 1,5 млрд евро. Там мы провалили 3 маяка. Во втором квартале (надо было до июля выполнить) провалено уже 5 из 11 маяков. И здесь потеря будет еще больше — где-то 2−3 млрд евро», — написал нардеп.
Читайте также
По словам Железняка, 25 июня Кабинет министров при руководстве Дениса Шмыгаля, по предложению Минфина, принял решение провести служебное расследование и «привлечь к дисциплинарной ответственности виновных в таком провале».
«Вот только за Ukraine Facility отвечала — министр экономики, которую назначили уже 17 июля премьером», — отмечает Железняк.
Ukraine Facility — это финансовый инструмент ЕС, созданный для поддержки Украины во время войны и в период послевоенного восстановления. В рамках программы на 2024−2027 годы предусмотрено 50 млрд евро. Денежные средства предоставляются в форме грантов и кредитов и направляются на макрофинансовую помощь, восстановление, реформы и модернизацию.
Напомним, что 25 июля Европейский Союз сообщил, что Украина получит на 1,5 миллиарда евро меньше, чем планировалось. Это объяснили тем, что «не было проведено некоторых реформ».
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems