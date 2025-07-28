Из-за саботажа Ukraine Facility Украина может потерять миллиарды помощи от ЕС — Finance.ua

Из-за саботажа Ukraine Facility Украина может потерять миллиарды помощи от ЕС Сегодня 10:38 — Казна и Политика

Из-за саботажа Ukraine Facility Украина может потерять миллиарды помощи от ЕС

Из-за невыполнения условий программы Ukraine Facility Украина уже потеряла 1,5 млрд евро помощи от ЕС. В следующий раз страна может не получить вдвое большую сумму.

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, во втором квартале провалено уже 5 из 11 маяков, которые нужно было выполнить до июля. Из-за этого Украина может потерять где-то 2−3 млрд евро.

«Из-за саботажа и невыполнения Ukraine Facility Украина не получила уже за первый квартал, то есть до конца марта — 1,5 млрд евро. Там мы провалили 3 маяка. Во втором квартале (надо было до июля выполнить) провалено уже 5 из 11 маяков. И здесь потеря будет еще больше — где-то 2−3 млрд евро», — написал нардеп.

По словам Железняка, 25 июня Кабинет министров при руководстве Дениса Шмыгаля, по предложению Минфина, принял решение провести служебное расследование и «привлечь к дисциплинарной ответственности виновных в таком провале».

«Вот только за Ukraine Facility отвечала — министр экономики, которую назначили уже 17 июля премьером», — отмечает Железняк.

Ukraine Facility — это финансовый инструмент ЕС, созданный для поддержки Украины во время войны и в период послевоенного восстановления. В рамках программы на 2024−2027 годы предусмотрено 50 млрд евро. Денежные средства предоставляются в форме грантов и кредитов и направляются на макрофинансовую помощь, восстановление, реформы и модернизацию.

Напомним, что 25 июля Европейский Союз сообщил , что Украина получит на 1,5 миллиарда евро меньше, чем планировалось. Это объяснили тем, что «не было проведено некоторых реформ».

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