Украина пока не нашла ресурсы для закрытия «дыры» в бюджете — ИЭИ 25.07.2025, 09:37 — Казна и Политика

Украина пока не нашла ресурсы для закрытия «дыры» в бюджете — ИЭИ

Несмотря на существенные поступления в бюджет в июне, у Украины до сих пор нет четкого плана, как закрывать финансовую «дыру» в 2026 году.

Об этом свидетельствует аналитика Института экономических исследований.

Как наполняется бюджет

В июне 2025 года доходы госбюджета Украины составили 325 млрд грн — это больше, чем в мае (274 млрд грн). Основную часть дополнительных поступлений обеспечили грант в 43,9 млрд грн от Всемирного банка (через механизм ERA) и дивиденды от госпредприятий и банков на сумму почти 50 млрд грн.

Доходы общего фонда составляли 241 млрд грн, а спецфонд наполнялся преимущественно за счет военной помощи и НДФЛ по военным выплатам.

Налог на прибыль предприятий принес бюджету 5,2 млрд грн — это типичный уровень для периодов без пиковых квартальных выплат. Между тем поступления по НДФЛ и военному сбору продолжают расти из-за повышения ставок и увеличения средних зарплат.

Поступления по НДС также умеренно растут:

внутренний НДС вырос на 13% (37,2 млрд грн),

импортный — на 9,8% (42,3 млрд грн).

Однако импортный НДС все еще не выполняет план, несмотря на рост импорта в долларовом эквиваленте. Основные причины — завышенный курс гривны в бюджете и большие налоговые льготы на импорт. Это ставит под угрозу выполнение годового плана налоговых поступлений, в том числе для финансирования обороны.

Внешняя помощь: чем поддерживают партнеры

В июне Украина получила 127 млрд грн внешних займов:

ЕС выделил 1 млрд евро по механизму ERA;

Канада — 1,7 млрд долларов;

Всемирный банк — 191 млн долларов по проекту DRIVE.

Еще 500 млн долларов поступило в июле от МВФ.

При этом МВФ не пересмотрел макроэкономический прогноз на следующие несколько лет. Соответственно, пока что в программе не хватает средств на покрытие финансового разрыва 2026 года, поскольку текущий прогноз не реалистичен.

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«Также власти начали медленнее выполнять структурные маяки Программы. В результате этих двух причин уже говорят об остановке текущей Программы МВФ и договоренности о новой Программе», — говорится в отчете ИЭИ.

Так, во время Конференции восстановления Украины — URC 2025 — не было объявлений международных партнеров относительно существенного повышения поддержки Украины, а скорее звучало о продолжении текущей поддержки. Тем не менее, можно ожидать увеличения финансирования обороны по механизму SAFE (Security Assistance for Europe), которое потенциально может заместить финансирование обороны из госбюджета Украины и освободить эти поступления для покрытия гражданских расходов.

Планы на инвестиции

В июне правительство утвердило среднесрочный план государственных инвестиций на 2026−2028 годы, в приоритете которого проекты по:

энергоэффективности — рациональное использование энергии и внедрение современных технологий;

климатические действия — адаптация инфраструктуры к изменениям климата, защита окружающей среды;

гендерное равенство — равные возможности независимо от пола и социального статуса;

доступность и инклюзия — безбарьерный доступ для лиц с инвалидностью, пожилых и других групп с функциональными ограничениями.

План покрывает практически все сферы экономики: транспорт, энергетика, жилье, образование, медицина, правосудие, цифровизация, окружающая среда. Но главными вызовами остаются нехватка финансов из-за войны, зависимости от внешних источников и слабая способность регионов качественно готовить инвестпроекты. Поэтому эксперты ИЭИ считают, что правительству следует четко координировать действия министерств и усилить контроль за исполнением.

Напомним, НБУ назвал ключевые риски для экономики Украины . Среди наиболее актуальных — недостаток внешнего финансирования — особенно в случае, если риски безопасности будут снижаться медленно. В НБУ напомнили, что часть необходимой международной помощи на 2026−2027 годы до сих пор не подтверждена.

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