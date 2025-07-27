Президент подписал закон о факторинге: что изменится — Finance.ua

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Президент подписал закон о факторинге: что изменится

Казна и Политика
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Президент подписал закон о факторинге: что изменится
Президент подписал закон о факторинге: что изменится
Владимир Зеленский подписал закон, обновляющий подходы к факторинговой деятельности в стране. Документ усовершенствует регулирование этого вида финансовой деятельности в Украине и обновляет положения других законов, касающихся предоставления факторинговых услуг.
Об этом говорится в карте законопроекта № 12306.
Положения закона направлены на:
  • имплементацию в законодательство положений Модельного закона Международного института по унификации частного права о факторинге;
  • введение госрегистрации уступки права требования;
  • определение приоритета уступки права денежного требования, предмета и содержания договора факторинга.
Кроме этого, как отмечает глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев, документ также разграничивает регулирование торгового факторинга и сделок с финансовой задолженностью.
В то же время, деятельность компаний, предоставляющих услуги по уступке права требования по договорам о потребительском кредите, будет осуществляться в рамках лицензии на деятельность финансовой компании.
Такая лицензия предусматривает право предоставлять средства в кредит и будет несовместима с предоставлением услуг торгового факторинга.
За словами Гетманцева, принятие закона приблизит украинский факторинг к лучшим международным практикам и позволит снизить риск мошенничества при осуществлении факторинговой деятельности.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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