Президент подписал закон о факторинге: что изменится — Finance.ua

Президент подписал закон о факторинге: что изменится Сегодня 18:45 — Казна и Политика

Президент подписал закон о факторинге: что изменится

Владимир Зеленский подписал закон, обновляющий подходы к факторинговой деятельности в стране. Документ усовершенствует регулирование этого вида финансовой деятельности в Украине и обновляет положения других законов, касающихся предоставления факторинговых услуг.

Об этом говорится в карте законопроекта № 12306.

Положения закона направлены на:

имплементацию в законодательство положений Модельного закона Международного института по унификации частного права о факторинге;

введение госрегистрации уступки права требования;

определение приоритета уступки права денежного требования, предмета и содержания договора факторинга.

Кроме этого, как отмечает глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев, документ также разграничивает регулирование торгового факторинга и сделок с финансовой задолженностью.

В то же время, деятельность компаний, предоставляющих услуги по уступке права требования по договорам о потребительском кредите, будет осуществляться в рамках лицензии на деятельность финансовой компании.

Такая лицензия предусматривает право предоставлять средства в кредит и будет несовместима с предоставлением услуг торгового факторинга.

За словами Гетманцева, принятие закона приблизит украинский факторинг к лучшим международным практикам и позволит снизить риск мошенничества при осуществлении факторинговой деятельности.

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