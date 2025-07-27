Финучреждения ожидают увеличения вкладов населения и бизнеса — опрос НБУ — Finance.ua
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Финучреждения ожидают увеличения вкладов населения и бизнеса — опрос НБУ

Казна и Политика
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Финучреждения ожидают увеличения вкладов населения и бизнеса — опрос НБУ
Финучреждения ожидают увеличения вкладов населения и бизнеса — опрос НБУ
Банки во ІІ квартале нарастили привлечения от клиентов, а также объем оптового фондирования.
Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса о банковском фондировании.

Чего ожидают

Финучреждения прогнозируют, что в ІІІ квартале возрастут объемы привлечения средств как от населения, так и от бизнеса, а также увеличится объем оптового фондирования.
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Рост средней стоимости фондирования во ІІ квартале, по данным респондентов, происходил прежде всего для средств населения, а вот стоимость оптовых средств не изменилась.
Финучреждения ожидают, что в ІІІ квартале стоимость привлечений в целом повысится, прежде всего за счет удорожания средств домохозяйств.
Доля фондирования в иностранной валюте уменьшилась, однако по сравнению с предыдущим опросом сократилось количество банков, ожидающих продолжения тренда.
Срочность фондирования возросла, и почти половина банков по активам два квартала подряд ожидает роста срочности в следующие 12 месяцев.
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Почти все респонденты отметили, что общий объем капитала за последние 12 месяцев увеличился, большинство из них ожидает сохранения этой тенденции в следующие 12 месяцев.
Банки в очередной раз назвали прибыльность ключевым фактором увеличения объема капитала в будущем, однако предполагают сокращение объема капитала вследствие изменения регуляторных или макроэкономических условий или изменения риск-аппетита.
Респонденты зафиксировали рост стоимости капитала за последние 12 месяцев, однако большинство банков не ожидают изменения стоимости в будущем.
По материалам:
Finance.ua
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