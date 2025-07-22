Почти 235 млн грн возмещения получили вкладчики в I полугодии 2025 — Finance.ua
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Почти 235 млн грн возмещения получили вкладчики в I полугодии 2025

Кредит&Депозит
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Почти 235 млн грн возмещения получили вкладчики в I полугодии 2025
Почти 235 млн грн возмещения получили вкладчики в I полугодии 2025
В январе — июне 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд) выплатил около 234,7 млн грн возмещения вкладчикам банков, которые выводятся с рынка.
Об этом сообщает ФГВФЛ.
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В частности, только в течение июня вкладчикам было выплачено 5,9 млн грн.
«Фонд продолжает выплачивать возмещение клиентам выводимых с рынка банков, не прекращая выполнения этой сверхважной функции ни на день. Всего после 24 февраля 2022 года выплачено более 9 млрд грн гарантированного возмещения.
сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик.

Напомним, во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены вкладчики получают гарантированное возмещение средств в полном объеме, включая проценты".
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Общая сумма выплат

В целом с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила почти 105 млрд грн, возмещение получили 96% вкладчиков банков.
Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 30 июня 2025 года средства Фонда составляли 42,6 млрд грн.
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Ранее директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев сказал, что в сегменте депозитных вкладов уже в сентябре можно ожидать постепенное снижение доходности. Причиной является потенциальное решение о снижении учетной ставки.
Также на июнь 2025 года объем депозитов физических лиц в украинских банках превысил 1,42 трлн грн. Основную часть из них вкладчики держат в гривне — преимущественно по требованию или на короткие сроки. Такая структура объясняется высокими ставками: средний уровень по гривневым вкладам приближается к 11% годовых.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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