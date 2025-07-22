Почти 235 млн грн возмещения получили вкладчики в I полугодии 2025 — Finance.ua

Почти 235 млн грн возмещения получили вкладчики в I полугодии 2025 Сегодня 11:33 — Кредит&Депозит

Почти 235 млн грн возмещения получили вкладчики в I полугодии 2025

В январе — июне 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд) выплатил около 234,7 млн грн возмещения вкладчикам банков, которые выводятся с рынка.

Об этом сообщает ФГВФЛ

Читайте также Какая доходность депозитов в 2025 году

В частности, только в течение июня вкладчикам было выплачено 5,9 млн грн.

«Фонд продолжает выплачивать возмещение клиентам выводимых с рынка банков, не прекращая выполнения этой сверхважной функции ни на день. Всего после 24 февраля 2022 года выплачено более 9 млрд грн гарантированного возмещения. сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик.

Напомним, во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены вкладчики получают гарантированное возмещение средств в полном объеме, включая проценты".

Читайте также Банкир: депозитам урежут проценты

Общая сумма выплат

В целом с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила почти 105 млрд грн, возмещение получили 96% вкладчиков банков.

Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 30 июня 2025 года средства Фонда составляли 42,6 млрд грн.

Ранее директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев сказал , что в сегменте депозитных вкладов уже в сентябре можно ожидать постепенное снижение доходности. Причиной является потенциальное решение о снижении учетной ставки.

Также на июнь 2025 года объем депозитов физических лиц в украинских банках превысил 1,42 трлн грн. Основную часть из них вкладчики держат в гривне — преимущественно по требованию или на короткие сроки. Такая структура объясняется высокими ставками: средний уровень по гривневым вкладам приближается к 11% годовых.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.