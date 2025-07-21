Яка прибутковість депозитів у 2025 році — Finance.ua

Яка прибутковість депозитів у 2025 році Сьогодні 08:04 — Кредит&Депозит

Яка прибутковість депозитів у 2025 році

Станом на червень 2025 року обсяг депозитів фізичних осіб в українських банках перевищив 1,42 трлн грн. Основну частину з них вкладники тримають у гривні — переважно на вимогу або на короткі строки. Така структура пояснюється високими ставками: середній рівень за гривневими вкладами наближається до 11% річних.

Про це розповіли аналітики «Фінансового пульсу» і директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

Попит на валютні депозити залишається низьким — значною мірою через невисокі процентні ставки.

«Схильність вкладників до розміщення коштів на короткий термін свідчить про зважений підхід населення до ризиків, наявність обережних настроїв у фінансовій поведінці, а також порівняно високий рівень прибутковості. При цьому стабільне зростання гривневих депозитів — це позитивний сигнал для банківської системи України», — пояснили аналітики.

Прибутковість депозитів у 2025 році

У травні середньозважена ставка за новими гривневими депозитами становила 10,8% .

. Найбільшу ставку — 13,3% — банки пропонували за вкладами строком понад два роки.

— банки пропонували за вкладами строком понад два роки. Прибутковість за коротшими вкладами також була доволі високою: середня ставка за вкладами до одного року сягнула 12,4% , а на строк від одного до двох років — 12% .

, а на строк від одного до двох років — . До кінця 2025-го очікується зниження ставок за депозитами в гривні на 1,5−2 відсоткових пункти, у середньому до 11−12% річних.

за депозитами в гривні на 1,5−2 відсоткових пункти, у середньому до Водночас може посилитися конкуренція між банками за вкладників, а це означає пропозицію бонусних відсотків (0,5−1 п.п.) — таким чином, максимальні ставки наприкінці грудня можуть становити 13,5% річних.

Ситуація з вкладами в іноземній валюті

Попит на валютні депозити доволі обмежений — за перші п’ять місяців 2025 року їхній портфель зріс лише на 13,1 млрд грн. Майже 17,5 млрд грн із цієї суми припали на приріст вкладів «на вимогу». Водночас строкові депозити в іноземній валюті (як до року, так і понад два роки) показали скорочення.

За прогнозом, до кінця 2025 року середні ставки за депозитами в доларах не перевищать 1% річних, а в євро — 0,8%.

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Як правильно обрати депозит

При розміщення коштів у банку Замотаєв радить зважати на кілька ключових аспектів.

Спрогнозувати власні потреби у вільних коштах на весь строк депозиту. Не варто розміщувати всі заощадження, щоб у разі потреби не довелося розривати депозит достроково з втратою доходу.

Оцінити рівень дохідності.

Обирати депозити з бонусами та привілеями, які пропонує банк.

Звертати увагу на зручність оформлення — дедалі більше громадян надають перевагу онлайн-вкладам через мобільні застосунки.

Уточнити умови дострокового розірвання або можливості поповнення вкладу.

«Воєнні ризики досі залишаються потужним стримувальним фактором, що гальмує розвиток депозитного ринку. Разом з тим, очікується, що у другому півріччі ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною, а економічне зростання допоможе знизити інфляцію. Ці фактори можуть активізувати тих громадян, які мають намір не лише зберегти кошти, а й отримати пасивний дохід», — підсумував Замотаєв.

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Обозреватель За матеріалами:

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