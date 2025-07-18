Банкир: депозитам урежут проценты — Finance.ua

Банкир: депозитам урежут проценты Сегодня 08:38 — Кредит&Депозит

Банкир: депозитам урежут проценты

В сегменте депозитных вкладов уже в сентябре можно ожидать постепенное снижение доходности. Причиной является потенциальное решение о снижении учетной ставки.

Об этом сообщил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Читайте также С начала полномасштабной войны портфель банковских кредитов реальному сектору экономики вырос более чем на 10%

«При формировании депозитной стратегии на осенне-зимний период коммерческие банки будут опираться на решение монетарного комитета, который уже в сентябре потенциально может принять решение о снижении учетной ставки с имеющихся 15,5% до 14,5−15%. Следовательно, не исключена синхронная коррекция других монетарных инструментов — в частности ставки по 3-месячным депозитным сертификатам — с 19% до 18,5−18%. Таким образом, такие изменения станут объективным поводом для банков постепенно начать процесс коррекции доходности по гривневым вкладам», — отметил банкир.

По словам эксперта, при оптимистическом сценарии, подкрепленном экономическим ростом и снижением инфляции, до конца года ставки по гривневым вкладам могут снизиться в среднем на 1,5−2 п.п. В зависимости от экономических обстоятельств вполне возможно, что в конце 2025 года депозитные ставки снизятся в среднем до 11−12% годовых.

Отмечается, что наиболее востребованными среди граждан останутся вклады на 6−9 месяцев, а также на 1 год — ставки по ним будут самыми высокими на рынке.

В то же время в случае снижения доходности гривневых депозитов может начаться новая волна конкуренции между банками за вкладчика: финучреждения будут готовы предложить бонусные проценты к базовым ставкам — в размере от 0,5 до 1 п.п. В результате максимальные ставки в конце декабря могут составить 13,5% годовых.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.