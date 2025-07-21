Какая доходность депозитов в 2025 году — Finance.ua

Какая доходность депозитов в 2025 году Сегодня 08:04 — Кредит&Депозит

Какая доходность депозитов в 2025 году

По состоянию на июнь 2025 г. объем депозитов физических лиц в украинских банках превысил 1,42 трлн грн. Основную часть из них вкладчики держат в гривне — преимущественно по требованию или на короткие сроки. Такая структура объясняется высокими ставками: средний уровень по гривневым вкладам приближается к 11% годовых.

Об этом рассказали аналитики «Финансового пульса» и директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Спрос на валютные депозиты остается низким — в значительной степени из-за невысоких процентных ставок.

«Склонность вкладчиков к размещению средств на короткий срок свидетельствует о взвешенном подходе населения к рискам, наличии осторожных настроений в финансовом поведении, а также сравнительно высоком уровне доходности. При этом стабильный рост гривневых депозитов — это положительный сигнал для банковской системы Украины», — пояснили аналитики.

Доходность депозитов в 2025 году

В мае средневзвешенная ставка по новым гривневым депозитам составила 10,8% .

. Наибольшую ставку — 13,3% — банки предлагали по вкладам сроком более двух лет.

— банки предлагали по вкладам сроком более двух лет. Доходность по более коротким вкладам также была достаточно высокой: средняя ставка по вкладам до одного года достигла 12,4% , а на срок от одного до двух лет — 12% .

, а на срок от одного до двух лет — . До конца 2025-го ожидается снижение ставок по депозитам в гривне на 1,5−2 процентных пункта, в среднем до 11−12% годовых.

по депозитам в гривне на 1,5−2 процентных пункта, в среднем до В то же время может усилиться конкуренция между банками за вкладчиков, а это означает предложение бонусных процентов (0,5−1 п.п.) — таким образом, максимальные ставки в конце декабря могут составить 13,5% годовых.

Ситуация с вкладами в иностранной валюте

Спрос на валютные депозиты довольно ограниченный — за первые пять месяцев 2025 года их портфель вырос всего на 13,1 млрд грн. Почти 17,5 млрд грн из этой суммы пришлись на прирост вкладов «по требованию».

По прогнозу, к концу 2025 года средние ставки по депозитам в долларах не превысят 1% годовых, а в евро — 0,8%.

Читайте также Украинцы выбирают гривневые депозиты вместо покупки валюты — НБУ

Как правильно выбрать депозит

При размещении средств в банке Замотаев советует учитывать несколько ключевых аспектов.

Спрогнозировать свои потребности в свободных средствах на весь срок депозита. Не стоит размещать все сбережения, чтобы в случае необходимости не пришлось разрывать депозит досрочно с потерей дохода.

Оценить уровень доходности.

Выбирать депозиты с бонусами и привилегиями, которые предлагает банк.

Обращать внимание на удобство оформления — все больше граждан предпочитают онлайн-вклады через мобильные приложения.

Уточнить условия досрочного разрыва или возможности пополнения вклада.

«Военные риски до сих пор остаются мощным сдерживающим фактором, тормозящим развитие депозитного рынка. Вместе с тем ожидается, что во втором полугодии ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной, а экономический рост поможет снизить инфляцию. Эти факторы могут активизировать тех граждан, которые намерены не только сохранить средства, но и получить пассивный доход», — подытожил Замотаев.

InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.