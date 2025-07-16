В Украине планируют изменить условия ипотечного кредитования «єОселя» — Finance.ua
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В Украине планируют изменить условия ипотечного кредитования «єОселя»

Кредит&Депозит
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В Украине планируют изменить условия ипотечного кредитования «єОселя»
В Украине планируют изменить условия ипотечного кредитования «єОселя»
«Укрфинжилье» утвердило План стратегического развития на 2025−2029 годы, предусматривающий масштабирование программы «єОселя» и выдачу 70 тыс. ипотечных кредитов за 5 лет.
Об этом говорится в пресс-релизе «Укрфинжилья».
В обновленной стратегии развития жилищного кредитования предусмотрено изменение подходов к работе программы «єОселя». Главная идея — переход к новой, компенсационной модели ипотеки.

Что хотят изменить

По компенсационной модели есть возможность внедрить программу с минимальными ограничениями к возрасту жилья (до 10 лет в Киеве и областных центрах, без ограничений для других городов) и первым взносом от 20% для всех категорий граждан, от 7% для внутренне перемещенных лиц и ветеранов.
При этом процентная ставка рассчитывается по формуле UIRD (украинский индекс ставок по депозитам физических лиц) за год +4% и компенсируется «Укрфинжильем» до 7% в течение первых 10 лет для льготных категорий и до 10% в течение пяти лет для остальных участников.
  • Кроме того, предлагается утвердить максимальную нормативную площадь жилья в программе «єОселя»: 115,5 кв. м. для квартиры, 125,5 кв. м. для дома.
  • Предельная стоимость жилья определяется ежеквартально министерством развития общин и территорий и увеличивается на утвержденные правительством коэффициенты.
  • Максимальная нормативная стоимость недвижимости рассчитывается по формуле (нормативная площадь опосредованная стоимость 1 кв. м) + 10%. В пределах максимальной нормативной стоимости недвижимости допускается превышение: сверх максимальной нормативной площади — до 10%, сверх предельной стоимости 1 кв. м — до 20%.
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Ожидаемые объемы кредитования

По компенсационной модели в течение следующих четырех лет планируется выдать 50−100 тыс. ссуд на 41−82 млрд грн (до $1,9 млрд).
Чистая текущая стоимость оценивается в 17−36 млрд грн, а максимальный размер портфеля — 86−174 млрд грн.

Изменения в финансировании

Обновленная стратегия предполагает смешанную модель финансирования:
  • фискальные источники — государственный бюджет.
  • нефискальные источники — гранты, кредиты, гарантии от международных финансовых учреждений.
Нефискальное финансирование таких источников может быть получено также через специальные бюджетные программы. Так, на 2026 год запланирована смешанная модель финансирования: 15 млрд грн из фискальных источников и 10 млрд из нефискальных (включая 8,5 млрд грн от международных финорганизаций).
В случае улучшения ситуации безопасности, в 2027—2029 годах объем нефискального финансирования может возрасти до 75 млрд грн. Также планируется постепенный переход к рыночному финансированию через выпуск облигаций «Укрфинжилья» и секьюритизацию (выпуск ценных бумаг, обеспеченных ипотекой).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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