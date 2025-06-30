«єОселя» уже не для всех: в чем проблемы программы — Finance.ua

«єОселя» уже не для всех: в чем проблемы программы Сегодня 09:03 — Кредит&Депозит

«єОселя» уже не для всех: в чем проблемы программы

Ипотечная программа «єОселя», которую запустили как инструмент государственной помощи тем, кто покупает жилье, существенно изменилась в 2024—2025 годах. Если поначалу ее главной целью было предоставить украинцам возможность приобрести жилье под льготные проценты, то сейчас она все больше работает на поддержку первичного рынка, то есть покупку квартир в новостройках.

Об этом рассказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АФНУ) Елена Гайдамаха в комментарии Укринформу.

По ее словам, «єОселя» претерпела трансформации из-за нескольких ключевых факторов.

Во-первых, государство стремится поддержать застройщиков, стимулируя первичный рынок.

Во-вторых, бюджетные ограничения усложнили выдачу льготных кредитов.

Она подчеркнула, что эти изменения были вынужденными.

«Необходимость поддержки новостроек для застройщиков и нехватка бюджетных средств для выдачи жилищных кредитов под льготный процент стали основными причинами трансформации программы», — говорит эксперт.

Так, с 1 декабря 2024 года было введено новое ограничение: недвижимость, покупаемая по программе, должна быть не старше трех лет с момента ввода в эксплуатацию. Это решение кардинально изменило доступность программы, особенно для региональных рынков.

Таким образом, приоритет сместился в сторону первичного жилья, что повлекло за собой новые расходы для покупателей. Ведь с продажи новостроек, еще не достигших трех лет с момента ввода в эксплуатацию, нужно уплатить 5% налога на прибыль и 5% военного сбора.

«Вместе это 10%, которые обычно ложатся на плечи покупателя, потому что продавцы просто закладывают их в цену», — объясняет Гайдамаха.

Региональные рынки: кто остался вне игры

Именно регионы больше всего пострадали от новых ограничений программы. Если раньше в малых городах можно было купить квартиру до 55 лет с момента постройки, то теперь этим городам просто нечего предложить.

«Риелторы из маленьких городов говорят: „У нас самая современная новостройка — это 2005 год“. Программа „єОселя“ там полностью прекратила свое действие», — констатирует Гайдамаха.

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Даже послабление для внутренне перемещенных лиц, которым разрешено покупать жилье до 10 лет, ситуацию не спасает. В большинстве регионов новые дома — редкость, и по этому условию снова проходят только крупные города или областные центры.

Проблемы с оценкой и налогами

Еще одна существенная проблема — оценка стоимости жилья. В рамках «єОселя» Фонд госимущества предлагает бесплатную оценку, но ее результаты часто не имеют ничего общего с реальными ценами.

«Можем продавать квартиру за 60 тыс. долл., а ФГИ оценивает ее в 80 тыс. долл. И налоги приходится платить с более высокой цифры», — отмечает эксперт.

Это порождает ситуации, когда покупатели вынуждены либо переплачивать, либо обращаться к частным оценщикам, что опять-таки повышает издержки и усложняет процесс.

Какое будущее у программы

Несмотря на ограничения, «єОселя» продолжает действовать. Однако ее охват значительно сузился. Программа больше не выполняет свою первоначальную социальную функцию, особенно в регионах.

По мнению экспертов, без системной поддержки вторичного рынка жилья и реформирования системы оценки и налогообложения доступность жилья для большинства украинцев будет оставаться под вопросом.

«Сейчас программа работает скорее как поддержка строительной отрасли, чем реальная помощь людям, которые ищут жилье», — подытоживает Гайдамаха.

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