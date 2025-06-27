Как взять кредит по программе «єОселя»: советы от банкира — Finance.ua

Как взять кредит по программе «єОселя»: советы от банкира Сегодня 09:33 — Кредит&Депозит

Как взять кредит по программе «єОселя»: советы от банкира

Государственная ипотечная программа «єОселя» предусматривает лучшие кредитные условия для учителей, ученых, медработников и военных.

Об этом рассказала начальница управления по работе с партнерами «Глобус Банка» Екатерина Лычана.

Эти категории граждан могут получить ссуду сроком до 20 лет по ставке 3% на первые 10 лет погашения и 6% - на следующие 10 лет с первым взносом от 20% стоимости жилья, а для заемщиков в возрасте до 25 лет — от 10%.

Одним из условий предоставления кредита является платежеспособность заемщика, а также неотложная потребность в собственном жилье (или его отсутствие, или недостаточная площадь проживания — менее 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи).

Сумма кредита

Банкир обратила внимание на то, что сумма кредита зависит от количества членов семьи и размера доходов заемщика и его семьи. В то же время эксперт заметила, что главный вопрос, который в первую очередь беспокоит учителей или врачей, — это невысокий уровень дохода, что существенно усложняет возможность принять участие в государственной ипотечной программе.

«Стоимость жилья достаточно высокая, поэтому вполне очевидно, что уровень заработка у льготных категорий граждан, особенно у молодых специалистов, недостаточен для того, чтобы сэкономить средства на большой первый взнос и платить высокую процентную ставку. Именно поэтому осуществить мечту о собственном жилье можно с помощью государственной программы «єОселя».

Она пояснила, что, согласно правилам государственной ипотечной программы, кредит предоставляется, если один из членов семьи — заемщик — имеет право на участие в программе, но для определения платежеспособности заемщика банк может принять во внимание совокупный доход всей семьи.

Ранее народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал , что программа доступного жилья «єОселя» демонстрирует высокую эффективность, но финансирование в десятки раз меньше, чем реальный спрос.

По его мнению, для усиления программы следует перераспределить средства из менее эффективных инициатив, например программ типа кешбэка от Минэкономики.

Также Гетманцев призывает устранить дискриминационные нормы, в частности ту, которая заставляет уволенных в запас военных платить более высокие проценты. Кроме того, политик считает, что программу следует распространить и на мобилизованных.

УНІАН По материалам:

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