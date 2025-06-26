40% украинцев не держат деньги в банках — результаты опроса Сегодня 09:01 — Личные финансы

40% украинцев не держат деньги в банках — результаты опроса

Украинцы стали чаще пользоваться картами, реже снимать наличные деньги и все больше доверяют свои средства банкам — таковы ключевые финансовые привычки украинцев в 2025 году.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

Имеют ли сбережения и где их держат

Как показало исследование, 29% украинцев хранят в банках значительную часть своих сбережений: 13% - половину средств, 16% - даже больше. Еще 32% держат в банках лишь незначительную часть денег. В целом доля тех, кто хранит в банках большую часть своих средств, по сравнению с 2023 годом выросла на 3%.

В то же время, 40% опрошенных не хранят сбережений в банках вообще. Основными причинами называют низкий уровень доходов (68%) и недоверие финансовым учреждениям (25%). По сравнению с предыдущими годами стало больше тех, у кого нет никаких сбережений — доля тех, кто выбирает этот ответ, выросла на 4% относительно 2023-го и на 7% относительно 2021-го.

Карты вытесняют наличку

При получении выплат на банковскую карту опрошенные чаще всего снимают лишь часть наличных, а остальные тратят с карты — так поступают 36% респондентов. Еще 26% снимают наличные минимально и преимущественно пользуются картой, а 15% вообще не снимают наличные. Таким образом, уже 41% украинцев избегают наличных расчетов, предпочитая безналичные деньги.

В то же время 21% опрошенных снимают всю или почти всю сумму с карты сразу — преимущественно пожилые респонденты, жители сел и группам с более низким доходом.

Как изменилось пользование финансовыми услугами

Наиболее распространенными услугами остаются:

банковский счет и/или карта (82%);

оплата коммуналки через банк (66%);

мобильный или интернет-банкинг (59%);

платежи через терминалы (50%);

денежные переводы через банк (44%);

обмен валют (20%);

кредит — потребительский, авто, жилье (13%).

В последние четыре года эти показатели демонстрируют стабильный рост. К примеру, мобильным и интернет-банкингом пользовались 41% в 2021 году, 56% — в 2023-м, и уже 59% — в 2025-м. Аналогичная динамика прослеживается и в использовании банковскими счетами и денежными переводами.

Молодежь — основной двигатель цифровизации. Люди в возрасте 18−29 лет наиболее активно пользуются онлайн-сервисами. Они открывают новые счета, оплачивают услуги через мобильные приложения и переводят средства онлайн.

Самым распространенным видом банковского счета среди украинцев остается зарплатный счет, который есть почти у половины опрошенных.

Исследователи зафиксировали рост доли тех, кто открывает счета самостоятельно. За два года этот показатель вырос с 24% до 29%.

Интересно, что 94% опрошенных отметили, что они или их семья не пользуются банковскими сейфовыми ящиками (ячейками).

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