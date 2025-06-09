Спрос на «єОселя» в десятки раз превышает ее финансирование — нардеп Сегодня 16:04 — Кредит&Депозит

Спрос на «єОселя» в десятки раз превышает ее финансирование — нардеп

Программа доступного жилья «єОселя» демонстрирует высокую эффективность, но финансирование в десятки раз меньше реального спроса.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По его мнению, для усиления программы следует перераспределить средства с менее эффективных инициатив, например программ типа кешбэка от Минэкономики.

Также Гетманцев призывает устранить дискриминационные нормы, в частности ту, что заставляет военных, уволенных в запас, платить более высокие проценты. Кроме того, политик считает, что программу следует распространить и на мобилизованных.

Еще один критический вопрос — возобновление ипотечного кредитования. Гетманцев отмечает, что Нацбанк уже собился определенного прогресса, однако рынок остается не насыщенным дешевыми кредитными деньгами, а объем выданных кредитов — низким.

Подробнее о «єОселя»

Программа єОселя — это государственная инициатива, которая позволяет купить жилье в ипотеку на льготных условиях. Ее запустили в октябре 2022 года и поначалу она была доступна только для отдельных профессиональных категорий: военных, медиков, ученых и учителей. С августа 2023 года ею могут воспользоваться и другие украинцы, не имеющие собственного жилья.

Участие в программе могут принять:

совершеннолетние граждане Украины;

у кого достаточный доход для погашения кредита;

не старше 70 лет на момент завершения выплат;

не находятся в санкционных списках;

не являются участниками других государственных жилищных программ.

Льготный кредит под 3% доступен для следующих категорий:

военные по контракту, работники СБУ, ГУР, Нацгвардии, пограничной службы, УГО, ГСЧС, Госспецсвязи, Службы судебной охраны, НАБУ, ГБР, БЭБ, полиции, а также военные прокуроры;

медицинские работники государственных и коммунальных больниц;

педагогические работники государственных и коммунальных учебных заведений;

научные работники в государственных и коммунальных учреждениях.

Кредитование под 7% доступно:

ветеранам войны и их семьям, а также семьям погибших защитников;

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

другим гражданам Украины, не имеющим собственного жилья или живущим в помещении менее 52,5 м² + 21 м² на каждого дополнительного члена семьи.

Для сравнения: обычные ипотечные кредиты банки выдают под 15−25% годовых.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.