Спрос на «єОселя» в десятки раз превышает ее финансирование — нардеп — Finance.ua
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Спрос на «єОселя» в десятки раз превышает ее финансирование — нардеп

Кредит&Депозит
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Спрос на «єОселя» в десятки раз превышает ее финансирование — нардеп
Спрос на «єОселя» в десятки раз превышает ее финансирование — нардеп
Программа доступного жилья «єОселя» демонстрирует высокую эффективность, но финансирование в десятки раз меньше реального спроса.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
По его мнению, для усиления программы следует перераспределить средства с менее эффективных инициатив, например программ типа кешбэка от Минэкономики.
Также Гетманцев призывает устранить дискриминационные нормы, в частности ту, что заставляет военных, уволенных в запас, платить более высокие проценты. Кроме того, политик считает, что программу следует распространить и на мобилизованных.
Еще один критический вопрос — возобновление ипотечного кредитования. Гетманцев отмечает, что Нацбанк уже собился определенного прогресса, однако рынок остается не насыщенным дешевыми кредитными деньгами, а объем выданных кредитов — низким.

Подробнее о «єОселя»

Программа єОселя — это государственная инициатива, которая позволяет купить жилье в ипотеку на льготных условиях. Ее запустили в октябре 2022 года и поначалу она была доступна только для отдельных профессиональных категорий: военных, медиков, ученых и учителей. С августа 2023 года ею могут воспользоваться и другие украинцы, не имеющие собственного жилья.
Участие в программе могут принять:
  • совершеннолетние граждане Украины;
  • у кого достаточный доход для погашения кредита;
  • не старше 70 лет на момент завершения выплат;
  • не находятся в санкционных списках;
  • не являются участниками других государственных жилищных программ.
Льготный кредит под 3% доступен для следующих категорий:
  • военные по контракту, работники СБУ, ГУР, Нацгвардии, пограничной службы, УГО, ГСЧС, Госспецсвязи, Службы судебной охраны, НАБУ, ГБР, БЭБ, полиции, а также военные прокуроры;
  • медицинские работники государственных и коммунальных больниц;
  • педагогические работники государственных и коммунальных учебных заведений;
  • научные работники в государственных и коммунальных учреждениях.
Кредитование под 7% доступно:
  • ветеранам войны и их семьям, а также семьям погибших защитников;
  • внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);
  • другим гражданам Украины, не имеющим собственного жилья или живущим в помещении менее 52,5 м² + 21 м² на каждого дополнительного члена семьи.
Для сравнения: обычные ипотечные кредиты банки выдают под 15−25% годовых.
По материалам:
Finance.ua
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