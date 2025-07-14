Предприниматели получили более 15,2 тыс. льготных кредитов: банки-лидеры — Finance.ua

Предприниматели получили более 15,2 тыс. льготных кредитов: банки-лидеры Сегодня 16:23 — Кредит&Депозит

Предприниматели получили более 15,2 тыс. льготных кредитов: банки-лидеры

С начала 2025 года бизнес получил 15 252 льготных кредита по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на общую сумму 47,6 млрд грн.

Напомним, со старта программы в феврале 2020 года бизнес привлек 119,7 тыс. кредитов на сумму 413,6 млрд грн.

На прошлой неделе украинские предприниматели получили 449 льготных кредита на 1,1 млрд грн.

«Программа „Доступные кредиты 5−7-9%“ стала одним из ключевых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в условиях войны. Она позволяет предпринимателям инвестировать в развитие, сохранять рабочие места и запускать новые производства даже в сложных условиях. Это реальный стимул для роста реального сектора экономики», — отметил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.

С начала года в рамках программы бизнес получил больше кредитов по следующим направлениям:

13,2 млрд грн — на переработку;

12,2 млрд грн — инвестиционные кредиты;

10,9 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере оптовой и розничной торговли.

Регионы

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

Банки

На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали «Приватбанк» (55,4 тыс.), «Ощадбанк» (18,2 тыс.) и «Укргазбанк» (6,5 тыс.).

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