Предприниматели получили более 15,2 тыс. льготных кредитов: банки-лидеры — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Предприниматели получили более 15,2 тыс. льготных кредитов: банки-лидеры

Кредит&Депозит
15
Предприниматели получили более 15,2 тыс. льготных кредитов: банки-лидеры
Предприниматели получили более 15,2 тыс. льготных кредитов: банки-лидеры
С начала 2025 года бизнес получил 15 252 льготных кредита по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на общую сумму 47,6 млрд грн.
Напомним, со старта программы в феврале 2020 года бизнес привлек 119,7 тыс. кредитов на сумму 413,6 млрд грн.
На прошлой неделе украинские предприниматели получили 449 льготных кредита на 1,1 млрд грн.
«Программа „Доступные кредиты 5−7-9%“ стала одним из ключевых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в условиях войны. Она позволяет предпринимателям инвестировать в развитие, сохранять рабочие места и запускать новые производства даже в сложных условиях. Это реальный стимул для роста реального сектора экономики», —
отметил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.

С начала года в рамках программы бизнес получил больше кредитов по следующим направлениям:
  • 13,2 млрд грн — на переработку;
  • 12,2 млрд грн — инвестиционные кредиты;
  • 10,9 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска.
Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере оптовой и розничной торговли.

Регионы

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

Банки

На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали «Приватбанк» (55,4 тыс.), «Ощадбанк» (18,2 тыс.) и «Укргазбанк» (6,5 тыс.).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems