Украинцы выбирают гривневые депозиты вместо покупки валюты: в Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке — Finance.ua
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Украинцы выбирают гривневые депозиты вместо покупки валюты: в Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке

Валюта
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Украинцы выбирают гривневые депозиты вместо покупки валюты: в Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке
Украинцы выбирают гривневые депозиты вместо покупки валюты: в Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке
В мае чистый спрос на иностранную валюту на межбанке возрос на фоне сезонного сокращения выручки от экспорта.
Об этом свидетельствуют данные макроэкономического и монетарного обзора Национального банка.
В ответ на это НБУ увеличил объем интервенций на валютном рынке до 2,9 миллиарда долларов США.

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График: НБУ
График: НБУ
Однако чистый спрос на иностранную валюту со стороны населения, наоборот, уменьшился до примерно 0,2 миллиарда долларов в апреле и мае, по сравнению с 1,5 миллиарда долларов в январе. Это связано с ростом интереса к гривневым финансовым инструментам и незначительными изменениями курса.
График: НБУ
График: НБУ
«Это смягчило эффект сезонного роста потребностей предприятий в иностранной валюте», — пояснили в Нацбанке.
Для стимулирования инвестиций Нацбанк начал вводить меры валютной либерализации. В частности, обновлены некоторые действующие валютные ограничения и расширен перечень оснований для завершения валютного надзора за экспортными операциями.
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Напомним, заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Гелетий ранее заявил, что чистый спрос на наличную валюту в Украине в апреле-мае существенно снизился, и это из-за уменьшения интереса населения к доллару. В апреле чистый спрос на наличный доллар составил $58 млн, то сейчас он снизился до $10 млн.
Данные НБУ свидетельствуют, что после нескольких месяцев стабильного снижения курс доллара в мае снова несколько вырос. Но в целом ситуация на валютном рынке остается стабильной, а спрос на доллар со стороны населения — низким.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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