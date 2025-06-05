НБУ не планирует включать «печатный станок» — дефицит покроют без эмиссии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ не планирует включать «печатный станок» — дефицит покроют без эмиссии

Валюта
21
НБУ не планирует включать «печатный станок» — дефицит покроют без эмиссии
НБУ не планирует включать «печатный станок» — дефицит покроют без эмиссии
Национальный банк Украины уверен, что сейчас нет ни потребности, ни оснований открывать эмиссионный канал для покрытия дефицита госбюджета.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, передает УНН.
По словам Пышного, вопрос покрытия дефицита — это зона ответственности Минфина. В то же время у Нацбанка есть опыт и наработанные механизмы на случай, если возникнет потребность в диалоге с правительством относительно альтернатив эмиссии.
«Если возникнет необходимость садиться и обсуждать соответствующие меры для того, чтобы покрыть дополнительную бюджетную потребность без применения эмиссионных источников, мы это будем делать. У нас есть соответствующий опыт», — подчеркнул он.
Читайте также
Пышный напомнил, что за три года полномасштабной войны подобные потребности возникали неоднократно. И каждый раз удавалось находить источники финансирования, которые не ставили под угрозу макрофинансовую стабильность.
Глава НБУ также отметил, что видит положительную динамику в мобилизации доходов в бюджет, а также потенциал внутреннего долгового рынка и надлежащий уровень ликвидности.
Читайте также
«Я убежден, что не будет нужды и оснований для открытия эмиссионного канала. Мы знаем, как действовать, если такая потребность все же возникнет — максимально эффективно и без ущерба макроэкономической стабильности», — подытожил Пышный.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко во время выступления в парламенте 5 июня заявил, что Кабинет министров в ближайшее время будет обращаться в Верховную Раду с предложением пересмотра государственного бюджета на 2025 год, поскольку финансирования на Вооруженные Силы не хватает.
Кроме того, Министерство финансов планирует государственный бюджет на 2026 год на основе более пессимистичного сценария — продолжение войны на протяжении всего следующего года.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems