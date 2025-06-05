НБУ не планирует включать «печатный станок» — дефицит покроют без эмиссии Сегодня 18:05 — Валюта

НБУ не планирует включать «печатный станок» — дефицит покроют без эмиссии

Национальный банк Украины уверен, что сейчас нет ни потребности, ни оснований открывать эмиссионный канал для покрытия дефицита госбюджета.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, передает УНН.

По словам Пышного, вопрос покрытия дефицита — это зона ответственности Минфина. В то же время у Нацбанка есть опыт и наработанные механизмы на случай, если возникнет потребность в диалоге с правительством относительно альтернатив эмиссии.

«Если возникнет необходимость садиться и обсуждать соответствующие меры для того, чтобы покрыть дополнительную бюджетную потребность без применения эмиссионных источников, мы это будем делать. У нас есть соответствующий опыт», — подчеркнул он.

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Пышный напомнил, что за три года полномасштабной войны подобные потребности возникали неоднократно. И каждый раз удавалось находить источники финансирования, которые не ставили под угрозу макрофинансовую стабильность.

Глава НБУ также отметил, что видит положительную динамику в мобилизации доходов в бюджет, а также потенциал внутреннего долгового рынка и надлежащий уровень ликвидности.

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«Я убежден, что не будет нужды и оснований для открытия эмиссионного канала. Мы знаем, как действовать, если такая потребность все же возникнет — максимально эффективно и без ущерба макроэкономической стабильности», — подытожил Пышный.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко во время выступления в парламенте 5 июня заявил , что Кабинет министров в ближайшее время будет обращаться в Верховную Раду с предложением пересмотра государственного бюджета на 2025 год, поскольку финансирования на Вооруженные Силы не хватает.

Кроме того, Министерство финансов планирует государственный бюджет на 2026 год на основе более пессимистичного сценария — продолжение войны на протяжении всего следующего года.

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