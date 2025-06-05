НБУ сообщил, как растут гривневые вклады населения — Finance.ua

НБУ сообщил, как растут гривневые вклады населения Сегодня 16:00 — Кредит&Депозит

НБУ сообщил, как растут гривневые вклады населения

В начале 2025 года месячный прирост гривневых вкладов населения сроком более 3 месяцев не превышал 2 млрд грн, а в марте он вырос до 4 млрд грн, в апреле-мае — до 5−6 млрд грн.

Об этом сообщает Национальный банк.

Читайте также Нацбанк принял решение по учетной ставке

Депозиты

С начала года и на конец мая такие срочные депозиты населения выросли на 19 млрд грн, а вложения в гривневые ОВГЗ — на 11 млрд грн.

Также улучшилась и срочность гривневых сбережений: увеличился интерес к депозитам на 6−12 месяцев, а также долгосрочным ОВГЗ.

Спрос на валюту

Рост гривневых вкладов способствовал существенному снижению чистого спроса населения на валюту до 200 млн долл. США в месяц в апреле-мае по сравнению с 1,5 млрд долл. США в январе

Это смягчило эффект сезонного роста потребностей предприятий в валюте, что стало важным фактором сохранения устойчивой ситуации на валютном рынке, контролируемости ожиданий и сдерживания ценового давления.

Учетная ставка

Как отметил НБУ, сохранение учетной ставки на уровне 15,5% позволит и далее обеспечивать надлежащие монетарные условия для разворота инфляционного тренда в ближайшие месяцы. В то же время ожидается, что это решение не окажет негативного влияния на динамику кредитования.

Выберите наиболее выгодный депозит среди надежных банков Украины. Сравнение ставок и условий депозита на Finance.ua.

Справка Finance.ua:

Украинцы все больше обращаются за микрокредитами. Как свидетельствует статистика Опендатабот, всего за 1 кв. 2025 года граждане взяли кредитов в микрофинансовых организациях (МФО) на 12,72 млн грн — это 2,17 млн ​​договоров займа (+8% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году).

В июне на депозитный сектор будет влиять целая совокупность факторов. В частности, текущий уровень инфляции. Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. По словам банкира, чем меньше будет давление потребительских цен на гривну, тем больше граждан могут воспользоваться выгодными предложениями от банков и разместить средства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.